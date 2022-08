Contra el abandono, cercanía y vecindad: Bamba Cultural

Después de haber ido pasando el trago de la pandemia que tantas desgracias y tristezas nos han traído a todos, lo lógico hubiera sido replegarse y seguir abundando en ese sentimiento de miedo, recogimiento e individualismo típicos a los que se nos suele inducir por estas tierras, pero nuestros paisanos y vecinos no se han amilanado y han llenado de buenos deseos y de alegría los diferentes lugares de nuestra tierra con aires de fiesta en todos los rincones por pequeños que estos fueran.

Bamba del Vino, pequeña pedanía cercana a la capital, no se ha quedado para atrás, y ha querido recoger y no perder el espíritu cultural de los dos últimos veranos anteriores a la llegada de la COVID, retomando aquel Bamba Cultural, que no de mera fiesta, en el que diferentes charlas, conferencias, conciertos y recitales poéticos llenaron las calles, los salones o la Iglesia del pueblo.

Si en aquellos alegres veranos de 2018 o 2019, -y a cambio de la cercanía, la amistad y la merienda-, pudimos contar, entre otros, con la presencia de amigos como José Ignacio Primo, Carlos Piñel, José Manuel González Matellán, José Carlos de Lera Maíllo en diferentes temáticas; con poetas como Nines Morales, Pilar Antón, Pablo Malmierca o Javier Iglesias; con distintos flamencos como Clarito, Yolanda, o Ufano; con Fernando García Roncero y su Asociación Astronómica y con la música de Gran Tráiler o Cepa y Sarmientos; este verano, con todo el ánimo del mundo, luchando contra el abandono –y siempre desde la buena vecindad-, hemos tenido la suerte y el honor de compartir la sabiduría y el buen hacer del gran Músico, profesor, Musicólogo y Humanista Miguel Manzano Alonso, -Premio de las Artes Castilla y León, instrumentista y creador musical-, que nos ha dejado todo su saber entre las paredes de la Iglesia que en otro tiempo escucharan su primer pregón de cura, anterior a aquellos relevantes “Salmos para el Pueblo”, a maravillas musicales como “More Hispano” y el hermoso “Réquiem” por todos conocido, o a su inconmensurables conciertos para órgano como las “Cinco Glosas para una Loa”.

De igual modo hemos podido disfrutar de la Poesía, al lado de la necesaria Alegría, con Benito Pascual, Nines Morales, Pilar Antón y Pablo Malmierca; y de la Música del grupo de Rock de la tierra Gran Tráiler o de Manolo Sadia de Cepa y Sarmientos, y del flamenco con Luis de Sanzoles a la guitarra y el vetusto cantaor José de Madridanos.

Como bien se sabe, la Cultura es un bien que no nace de hoy para mañana y que pasa de abuelos a nietos dejando un poso inmemorial que nunca debemos perder, es un tesoro que no solo se hereda sino que se comparte, por eso el folclorista y profesor de Música Christian Martínez y Yaiza Faúndez su alumna, estarán el martes 23 de agosto a partir de las 20,30 horas deleitando nuestros oídos con el buen compás y la entrega cercana de sus flautas.

Estos pequeños pueblos de nuestra tierra, -nunca vacíos como tantas veces se dice, sino abandonados, muy abandonados por parte de quienes dicen regirlos- guardan el tesoro inmaterial de una cultura y una sabiduría, que directa o indirectamente pasan a los oídos excelsos y atentos de músicos y creadores rabiosamente jóvenes y con gran preparación como Lucía Gonzalo, Ana Castro o Mario Carpintero quienes con sus guitarras, sus flautas y clarinetes o su viola son capaces de devolverlo multiplicado por mil, tanto musical como humana y culturalmente. Ellos estarán aquí con todos el próximo miércoles 24 de agosto a partir de las 20, 30 horas.

Cercanía y vecindad contra el abandono. Cultura y amistad, pan y vino compartidos frente a los excesos dinerarios en los que se nos viene imbuyendo cada día más.

Bienvenidos a Bamba.