Estoy sorprendido y alucinado. Resulta que todo quisqui propone ahora soluciones mágicas para frenar la despoblación y llenar de gente el mundo rural. La avalancha de elixires y panaceas se ha agudizado con los pavorosos incendios que están asolando España y que se han cebado con la provincia de Zamora. Partidos políticos, organismos públicos, entidades privadas, asociaciones de todo tipo, expertos en las más variadas disciplinas y hasta alguno que pasaba por allí lanzan declaraciones sobre lo que hay que hacer y lo que conviene evitar para que la España despoblada no pase a ser la España vacía del todo. Las fórmulas no son nada originales, y a veces se quedan en lo perogrullesco, pero sus autores suelen sacar pecho como si acabaran de descubrir que ocho y dos son diez y me llevo una. Lo novedoso de la historia es que muchos de los protagonistas son los mismos que, hace unos años, quitaban importancia a la despoblación o se lo tomaban a coña marinera. Cosas de los paletos.

He escrito lo de perogrullesco porque algunas de esas “soluciones” parecen ideadas por criaturas pequeñas, de esas que, por su ingenuidad, te hacen sonreír y darles un par de besos, si bien, en los casos de los expertos allanatesos, lo de ingenuidad hay que borrarlo; hace tiempo que la perdieron para sustituirla por otra cosa menos inocente. Ciertas propuestas milagrosas te hacen dudar de la capacidad intelectual de quien las expone. Verbigracia: he leído en varias ocasiones que alguna mente sesuda asegura que la despoblación se arregla “llevando gente al mundo rural”. Y se queda tan oreado. ¡Hombre, no va a ser quitándole aun más habitantes! Lo raro sería acabar con la despoblación despoblando las comarcas afectadas. Esto me recuerda a un famoso y distinguido periodista autor de una frase memorable: “Los problemas económicos se arreglan con dinero”. Otro que se quedó tan oreado.

Nos encontramos con una situación de agonía en la que no sirven ni los francotiradores ni las pausas a la espera de que se realicen más y más estudios, más y más libros blancos, más y más teorías sin poner de verdad los pies en la tierra

Y luego están los que tienen muy claro el “qué” pero no hablan casi nunca del “como”. Perfecto lo de crear empleo en el mundo rural para impedir que hombres y mujeres se sigan marchando, aunque hay que recordar las palabras de una señora sanabresa: “La gente no se está yendo; la gente ya se ha ido”. O sea, que hay que volverla a traer. Y ahí entra en juego el “como”. Si durante años y años no se ha hecho nada contra la despoblación, es muy difícil realizarlo de la noche a la mañana, con prisas y sin tener muy claros ni el método ni los objetivos. Si escasean o son de mala calidad los servicios; si faltan viviendas; si sobran burocracia, papeleo y trabas administrativas; si no se apoyan como se merecen iniciativas de autónomos y pequeños empresarios; si muchas leyes parecen hechas para obstaculizar y no para facilitar; si cada administración actúa por su cuenta y riesgo sin la imprescindible colaboración; si todo esto se da, como se está dando, es muy complicado, por no decir imposible, que la gente se quede. A ello hay que añadir la vigencia de ese maldito estigma que tanto daño le ha hecho a la cultura y al medio rural. Y me refiero a lo de paletos, garrulos y demás lindezas y al convencimiento, tan extendido y letal, de que quien permanecía en los pueblos era un atrasado y un fracasado y el que emigraba a la ciudad una persona avanzada y de éxito. Tampoco se ha luchado suficientemente contra esta plaga.

Y así nos encontramos con una situación de agonía en la que no sirven ni los francotiradores ni las pausas a la espera de que se realicen más y más estudios, más y más libros blancos, más y más teorías sin poner de verdad los pies en la tierra. Los montes se podrían limpiar y aprovechar con rebaños de ovejas, cabras o vacas de razas autóctonas. Bien, pero ¿dónde hallar pastores, vaqueros, gentes que conozcan estos oficios y que estén dispuestos a sacrificarse? ¿Emigrantes? Podría ser, pero muchos de los que proponen soluciones milagrosas, elixires y panaceas universales son los mismos que se oponen la llegada de esos emigrantes, aun después ellos contraten a dominicanas para atender a sus padres ancianos.

En algo coincidimos todos, los que llevamos lustros denunciando el problema y los que acaban de enterarse y lo han metido con calzador en su agenda, especialmente cuando se aproximan elecciones. Coincidimos en que algo hay que hacer, que las cosas no pueden, ni deben, continuar así. Y algo positivo se nota en ese reconocimiento: al menos ya se habla de este mal; al menos la sociedad empieza a ser consciente de la realidad de la España vacía o vaciada o despoblada, en cualquier caso maltratada. Menos da una piedra. Y a ver si alguno de los elixires y de las panaceas funciona… aunque sea un poquito. No es mucho pedir.