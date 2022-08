La sanidad rural: la cosecha de lo no sembrado

La deficiente sanidad rural derivada de la falta de sanitarios es un grave problema que amenaza con el colapso en verano, y salta a primera página del periódico cada año.

En Sanabria, zona atractiva para el turismo y que no lo es para los profesionales sanitarios, algo se está haciendo mal cuando año tras año quedan vacías las plazas convocadas. Pese a sus valores naturales, culturales, paisajísticos, etc, hay que presentar una oferta atractiva para fijar médicos.

¿Cómo será en poblaciones rurales no tan señeras? No es un problema de hoy, ni imprevisto. Simplemente, los sucesivos gobiernos de PP y PSOE no han sabido o querido formar a los médicos que hoy se necesitan para atender a una población envejecida, algo absolutamente previsible para cualquier gestor sanitario. Todo es muy simple: en España no hay médicos.

En 1985, época de Felipe González, el ministro de Sanidad, Ernest Lluch, redujo a un tercio las plazas de MIR (para formar médicos especialistas) y las dejó en solo a 1246. Y es aquí donde se inicia el problema que hoy sufrimos. Cifras ridículas de plazas MIR se siguieron ofertando durante muchos años. Así, en 1999 se ofertaron 3.520 plazas y solo a partir de 2008 se ofertaron 6.000, que se mantienen constantes hasta estos últimos años en los que se incrementan. Muy tarde queridos gestores.

Es lamentable que las administraciones educativas no oferten todas las plazas disponibles, tanto en el sector público como en el privado, teniendo suerte aquellos estudiantes que lo deseen puedan comenzar sus estudios de medicina.

Para acceder a una facultad de medicina se exige al alumno en la prueba de acceso una nota próxima a la máxima posible, frustrando la posibilidad de estudio a muchos buenos estudiantes, a la vez que es perentoria la formación de médicos. El incremento de plazas en las facultades de medicina y de formación de especialistas es la solución de cara al futuro, pero esto no será efectivo en el corto plazo ahora que el problema de la falta de médicos es acuciante, sobre todo teniendo en cuenta que muchos se van a jubilar en los próximos años y no está asegurado el relevo generacional.

Para atajar esta situación, la solución que se ha pretendido encontrar ha sido incentivar la llegada de médicos del exterior, a veces sin las suficientes seguridades sobre su formación. Es función del Ministerio de Sanidad homologar a los titulados exteriores con garantía, evitando que lleguen personas tituladas, pero no bien formadas. Mientras, médicos y enfermeros formados en España optan por una emigración masiva a países de nuestro entorno, como Francia, el Reino Unido o Irlanda entre otros muchos, ante las mejores condiciones laborales.

Vivimos en un mundo global y, aunque parezca mercantilista, las condiciones aquí ofertadas deberán ser competitivas respecto a las que se oferten en otros países de nuestro entorno. En Vox, consideramos que la sanidad debe volver a ser competencia del Gobierno de España, entre tanto, las comunidades autónomas, deben ofertar unas condiciones laborales interesantes a esos profesionales, no unas condiciones abusivas con contratos precarios y guardias mal pagadas.

En el medio rural las condiciones son aún menos atractivas ya que a lo anterior se suman desplazamientos de muchos kilómetros y peores medios de atención. Se debe revertir esta situación si de verdad, no de boquilla, se quiere fijar población en el medio rural.

En fin, la pandemia muy mal gestionada por Pedro Sánchez, su ministro Salvador Illa y el “científico” Dr. Simón, también destruyó el mito de “la mejor sanidad del mundo” para darnos de bruces con la realidad en la que una sanidad mal dirigida, con falta de suficientes profesionales y a pesar del esfuerzo, dedicación y competencia de los existentes, fue incapaz de afrontarla con eficacia.

Otros problemas consecuencia de la falta de previsión durante décadas en el medio rural, se repiten año tras año, como son la falta de abastecimiento de agua, que se traduce en cortes de agua cada año de forma recurrente, así como las deficientes conexiones a internet e incluso a la televisión digital y la telefonía móvil. Ambos servicios se ven sobrepasados ante el incremento extraordinario de la población y por tanto de la demanda en verano. Todas estas desventajas no hacen sino ahondar la despoblación rural.

El mundo rural languidece por falta de atención de las administraciones.

(*) Diputado nacional de Vox por Zamora