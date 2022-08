Ni en plena canícula se libran de la crítica de los ciudadanos frente al uso y abuso del Falcon, del Súper Puma y del número de viajes sin justificación de los ínclitos miembros del Gobierno, con Sánchez a la cabeza, que crecen sin parar. Eso sí que es derroche y contaminación. Y mientras los españolitos nos atamos los machos, pasamos calor y vemos cómo nuestras ciudades se apagan a las diez de la noche, ellos y ellas, los que nos gobiernan, viajan fresquitos y disfrutan en palacetes y palacios de Patrimonio que, siendo patrimonio de todos, también podríamos utilizar los españoles. ¿Por qué no?

Mienten como bellacos. Nos entretienen con imbecilidades de poca monta, mientras la vida se hace cada vez más costosa para un número significativo de españoles que ya ha comenzado a subir una empinada cuesta que no parece tener fin. El Gobierno está en la obligación de informar, de contar la verdad, de no callar, porque quien calla otorga. Y, por supuesto, no contar medias verdades. Sabemos, con respecto al viaje de Yolanda Díaz, aquel que hizo al Vaticano para saludar al Papa, que el Ejecutivo no incluyó el uso del Dassault Falcon 900, la noche de hotel o los traslados al aeropuerto en los costes desvelados a través de Transparencia.

Al personal le ha dado por rebelarse ante lo que viene sucediendo tras entrar en vigor las recetas que el Gobierno prescribe a todos los españoles. ¿Todos? No. El Gobierno está exento de aplicárselas

Lo más grave es que nos toman por tontos y nos sueltan que el viaje de la Díaz al Vaticano costó apenas “224 euros”. Se les ha debido olvidar añadir una serie de tres ceros a continuación. Nadie logra viajar tan barato. Sólo poner en marcha el Falcón cuesta un pastizal. Podía haber ido en línea regular de Iberia, pero prefirió utilizar el Air Force One del ‘president’ español. Ni el Ejecutivo de Biden hace tanto alarde.

Esos viajes son a costa del erario público, es decir, se los pagamos a escote todos los españoles. Saco todo esto a colación porque sigue criticándose el garbeo que, junto a sus coleguitas del Ministerio, se dio Irene Montero por Nueva York, donde disfrutaron de las tiendas. Poco trascendió del objeto oficial del viaje. Al personal le ha dado por rebelarse ante lo que viene sucediendo tras entrar en vigor las recetas que el Gobierno prescribe a todos los españoles. ¿Todos? No. El Gobierno está exento de aplicárselas.

A todo esto, sigo sin entender, y como yo millones de españoles, a santo de qué Sánchez aprovecha Falcon y Súper Puma para eventos del partido como el acto institucional de Málaga, un viaje a Torremolinos para el Congreso Regional del PSOE andaluz y otro a Canarias donde asistió a varios actos socialistas en las islas.