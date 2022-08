Entre el “ahorrador” Quiñones y Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, se van a llevar los titulares y alguna que otra portada. Bien cierto es que Quiñones, por la cuenta que le tiene, mantiene ahora un perfil bajo. No se le ve tan gallardo y altanero como antes de los fuegos que han asolado la provincia de Zamora. ¡Vaya tropa la que lidera Mañueco! No querer cesar al consejero Quiñones por ser parte de su núcleo duro y su hombre de confianza en el partido y en el Eecutivo castellano y leonés, puede que le pase factura. Los zamoranos estamos en la obligación de no olvidar. Lo de perdonar es otra cosa.

No he visto a un político de la Junta de Castilla y León remangarse, ponerse las botas de pisar estiércol y cenizas y empezar a retirar maleza

Lo mejor que podría hacer García-Gallardo, líder de Vox, (esto de los lideratos me da risa), es permanecer mudo y demostrar que su trabajo es productivo. A día de hoy no se le ha visto un detalle gubernamental que nos invite a la esperanza. Se pierde en sus pensamientos y lamentablemente no piensa lo que dice, de otra forma sería más prudente en el uso de la palabra. El vice tiene un plan. No va por el lado amoroso. Tiene un plan para aquellas personas preocupadas por el clima, entre las que me incluyo. Nos aconseja, sobre todo a los más jóvenes, ahí no me incluyo, “realizar trabajos de prevención de incendios en los montes de Castilla y León. Hay miles de hectáreas por limpiar”. Esto lo dice quien apareció con unos mocasines impolutos tras los fuegos de Zamora y Burgos.

Menos consejos y más actuar en consecuencia. No he visto a un político de la Junta de Castilla y León remangarse, ponerse las botas de pisar estiércol y cenizas y empezar a retirar maleza. Con estos especímenes no vamos a ninguna parte. Fíjese si no en el mutis el foro hecho por la delegada territorial en Zamora. Podrían imitar a la reina doña Sofía, que se remangó en su día para ir a quitar chapapote de las playas gallegas aquel año, 2002, en el que el Prestige se hundió en el mar de Muxía. Pero eso es mucho pedir a quienes solo vienen a Zamora para asistir a entregas de premios, conciertos y fiestas en las que lucir palmito.

Aquel “nunca mais” gallego es válido para lo ocurrido en Zamora. Nunca más, nunca jamás, permitir que ocurra una catástrofe ecológica y medioambiental como la de este año que acabará con nota negativa. Una nota a la que han contribuido gentes como Quiñones y García-Gallardo. Menos consejos gratuitos y más actuar en consecuencia. Con tropa semejante…..