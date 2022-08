“Vuelta la burra al trigo”: 30 años de olvido de la calle Traviesa

El dicho o la expresión “vuelta la burra al trigo “ viene acorde con la calle Traviesa, una de las olvidadas de la llamada Plataforma Unica y del proyecto e inversión que se está llevando a cabo en las calles céntricas de Zamora con la cofinanciación de la Unión Europea por un importe de más de 600.000 euros, más del 70 por ciento de la inversión siendo el beneficiario el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, en el proyecto Movilidad Urbana Sostenible en la Zona Centro de Zamora.

Ha salido estos dias publicado en su diario La Opinión de Zamora, que la empresa titular del solar cuyo muro invade la vía pública de la calle Traviesa ha llegado a un acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento de Zamora para su retranqueo y consiguiente alineación, pero a continuación y colindante con Traviesa, 15 se alza otro muro cuyo titular es el del mismo grupo de empresas que el anterior solar, y parece ser que dicho muro va a permanecer levantado invadiendo la via publica con el consiguiente peligro para los vecinos, viandantes y transeúntes que circulen. Sin la correspondiente acera a la que tenemos derecho por seguridad vial para no sufrir un atropello, los transeúntes tienen que invadir la calzada por la falta de la correspondiente acera y a mayor abundamiento y peligro del que luego nadie se hará responsable, los vehículos que acceden desde el garaje del edificio Traviesa, 15 no tienen visibilidad al salir. Algún fatídico dia se producirá el anunciado accidente.

No es posible que un muro invada la vía pública durante más de 30 años con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos que transitan por la calle Traviesa.

Señores responsables del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, Sr. alcalde, Sr. concejal responsable del área, negocien, obliguen a la empresa titular del solar al retranqueo del muro y alineación, para que la cofinanciación de la Unión Europea cumpla su finalidad. Movilidad Urbana Sostenible sí, pero con seguridad para los vecinos y transeúntes en toda la calle Traviesa de Zamora.

Elías Tejero