Os queremos

Se lo digo y repito hasta la saciedad, nunca me cansaré de hacerlo, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Y lo grito a los cuatro vientos, con el corazón en los labios, para que no quede duda alguna. Si no fuera por vosotros, España sería un caos de desorden, de incivismo, de violencia, de inseguridad. Ríase usted del Bronx, de Hill Street, Búfalo y de Seven Mile Road, el barrio más peligroso de todo Estados Unidos, en Detroit. A la Guardia Civil y a la Policía Nacional, los necesitamos y los queremos. Y eso nos sucede a la mayoría de españoles y aún de extranjeros residentes en nuestra patria.

A lo que voy. Cuando escucho decir que se ha vencido a ETA, que ETA ya no existe, que es un mal recuerdo (es mucho más que eso) y cosas así por el estilo, doy en pensar en el municipio navarro de Etxarri Aranaz y en lo que todos los años por estas fechas sucede en ese feudo dominado por los proetarras que siguen reivindicando la necesidad de ETA. Si no existiera ETA, no habría pro etarras. Digo yo. Un año más, ¿y van….? la izquierda abertzale ha vuelto a utilizar las fiestas para incitar al odio, realizando un programa paralelo que, para no variar, se enmarca en la campaña de "burla y acoso" para expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para ellos "fuerzas opresoras", de la Comunidad Foral. Con tantas concesiones como Sánchez hace al independentismo puede que lo consigan por la vía del decreto sanchista. Esta gentuza, porque no se merecen otra consideración, han creado el "Día del inútil" cuyo objetivo son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tienen una paranoia que deberían hacerse mirar. Cuando esta gentuza habla de "desayuno militar" y "entrenamiento militar" como actos sobresalientes de sus fiestas, da que pensar. Y, aunque existió con diferentes nombres, se viene de inmediato a la memoria la ETA político-militar. Aquella que tanto dolor, tanta destrucción y tantas muertes ocasionó. Yo, en primera persona, ni olvido ni perdono. Porque ellos no han pedido perdón y permanecen en estado latente. Por si un día se les hinchan las narices y vuelven a las armas. Siguen contando con innumerables zulos en Euskadi y en territorio francés. A propósito del "día del inútil", no hay inútiles más grandes e innecesarios que ellos. Ha quedado demostrado. Hagan lo que hagan y digan lo que digan. Guardia Civil y Policía Nacional, sus hombres y mujeres, están muy por encima de todos ellos. Además, en España y fuera de ella se les respeta y quiere. Os queremos.