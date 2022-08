La conducción en verano cansa más y las altas temperaturas influyen muy negativamente en el cansancio e incluso en la aparición del sueño. Hay que hacer descansos cada 2 horas y estirar las piernas y tomar bebidas refrescantes, no alcohólicas, lo mejor es un café o un agua.

Tenemos que tener mucho cuidado con los deslumbramientos producidos por el sol, regular los parasoles bien y circular más despacio. Es una situación muy peligrosa, ya que no hay nada peor para conducir, que no ver bien o no ver nada.

Antes de hacer el viaje debemos revisar el turismo, niveles de aceite, agua, neumáticos, frenos, luces, amortiguadores, dirección y otros elementos de seguridad. Si algún elemento de seguridad está mal hay que cambiarlo para ir con total seguridad.

Al tener un tiempo tan bueno, las vistas nos llaman más la atención y esa falta de atención al conducir es lo que a veces produce los despistes y.... Ya sabemos que estos despistes en décimas de segundo produce un siniestro vial y las consecuencias por el peligro y la posibilidad de que haya víctimas mortales.

Tenemos que respetar la distancia de seguridad. No podemos ir pegados al vehículo que nos precede, ya que él puede tener que frenar por necesidades propias de su vehículo, por necesidades del conductor o por otros vehículos.

Lo importante en estas vacaciones es llegar y, si se puede, llegar bien.

Tenemos que respetar las normas de circulación, las señales, las limitaciones de velocidad y las órdenes de los agentes que velan por nuestra seguridad y por la de los demás (hacen un gran trabajo).

Antes de adelantar: observar el espejo retrovisor, señalizar la maniobra y hacerla con cuidado y con seguridad. Debemos de planificar el viaje, recorrido, información de la DGT y estado de la calzada.

Si llevamos niños, ponerles los dispositivos de seguridad, cinturones de seguridad o sillecitas adecuadas y homologadas, tienen que estar sujetos, pero sobretodo seguros.

No olvides, los piques en carretera no están permitidos y siempre termina mal. No olvides tampoco conducir relajado, tranquilo y sin prisas. Lo importante es llegar.

Y nada más, disfruta del viaje pero no te distraigas. Te esperan en casa.

Saludos Viales a todos/as.

(*) Delegado de Provial España en Castilla y León