Agradecimiento al personal de la Residencia San Gregorio

Quiero expresar mi agradecimiento a todo el equipo de la Residencia San Gregorio por el trato que ha recibido mi hermano Pepe. Ha estado más de tres años y desde el primer momento se ha sentido como en casa. Todo el personal se ha portado de diez. Desde los médicos (Paolo y Mateo), Concha y María que han tratado a mi hermano como si fuera de su familia, los enfermeros (Maribel), la fisio (Elena) y sobre todo a Paqui, Laura y Jesús. Y a todos los compañeros de Residencia que se han preocupado por él y lo han entretenido (Pilar, Milagros, Claudia, Juana, Emilio, etc.) y en especial a José (fallecido ya) y al señor Francisco, sus compañeros de habitación, que merecen todo mi cariño.

Y no me olvido de todo el personal de lavandería, limpieza y a todos las auxiliares que también se han portado muy bien con él, tratándolo siempre con mucho cariño. Seguro que se me olvida algún nombre y os pido perdón por ello. Mil gracias a todos por el cariño con el que lo tratasteis y la paciencia que tuvisteis con él. Siempre os estaré agradecida.

Adela Ballestero Suárez