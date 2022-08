En el mar de siglas por las que navegamos a diario, la que da título a este “zamoreando” no es precisamente de las más conocidas. Pero sí de las más necesarias, de las más cercanas, de las que nos proporcionan mayor seguridad a los ciudadanos. Los Grupos Operativos de Respuesta, son unidades del Cuerpo Nacional de Policía. Tienen presencia en las calles en todas las franjas horarias, cosa que venimos notando con cierta tranquilidad los zamoranos.

Estoy convencida de que la mayoría nos hemos dado cuenta de la presencia no solo de los habituales coches policiales por todos conocidos, sino de esos furgones o como quiera que se llamen que patrullan las calles, controlando la vía pública con la profesionalidad que acredita a los hombres y mujeres del Cuerpo Nacional de Policía. Nada pasa desapercibido a su control.

Tan solo la semana pasada y en una mañana se dispararon los robos en Zamora. Hasta catorce se cometieron en la zona centro. Los tirones, los abordajes y ese cariño espurio con el que se abrazan a los mayores para sustraerles, si pudieran hasta la camisa, son una constante entre los amigos de lo ajeno. Desgraciadamente, cada día más. No voy a dar detalles, pero se lo van a tener que pensar muy bien porque los GOR tienen los ojos muy abiertos y no se les escapa una. No siempre van vestidos de uniforme. Hasta ahí puedo leer.

La hoja de servicios de este Grupo Operativo no puede ser más brillante. Como zamorana, harta de tanta dejadez, me siento muy orgullosa de que quienes siempre están a la altura

Me alegra enormemente que en esta Zamora de la que ni se ocupan ni se preocupan quienes pueden y deben, sea la Policía Nacional, no quiero olvidar tampoco el inestimable trabajo de la Policía Municipal, quien nos proporcione una cierta tranquilidad. Su trabajo es eficiente y eficaz, yo diría que magnífico a la hora de dar respuesta a cualquier modalidad delictiva. Con esa respuesta atajan las de mayor incidencia o alarma social. Todos las conocemos: tráfico de drogas, robos con fuerza o con violencia, intimidación, alunizajes, hurtos. Porque los GOR están de servicio las 24 horas, mañana, tarde y noche. Nunca se sabe en qué momento se puede producir la fechoría.

Ya que en todo lo demás parecemos dejados de la mano y el interés de la administración, por lo menos en materia policial estamos a la altura de ciudades más afortunadas que la nuestra. La hoja de servicios de este Grupo Operativo no puede ser más brillante. Como zamorana, harta de tanta dejadez, me siento muy orgullosa de que quienes siempre están a la altura, cumplan su misión con una entrega, con una dedicación y con una eficacia extraordinaria. Orgullosa de nuestra Policía Nacional. Orgullosa del GOR de Zamora. ¡Va por todos sus componentes!