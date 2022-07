Memento vivere

“Sánchez reactiva el PSOE con pesos pesados ante el desafío electoral”, era el titular del día en un medio afín al citado partido. No decía nada de manejar mejor los fondos europeos, ni de poner en marcha, de manera urgente, un plan nacional antiincendios, sino de llenar de votos la buchaca. De no estar previstas elecciones el año próximo muy probablemente no habrían cambiado nada.

Ese mismo día, en el mismo medio se publicaba también “Siete vocales conservadores se niegan a avalar el nuevo cargo de Fiscal General del Estado”. Y tal decisión nada tenía que ver con que el elegido no estuviera en posesión de algún título o le faltara algún quinquenio de experiencia, sino por el mero hecho de que había sido propuesto por la izquierda. Lo que parece sugerir que las decisiones del citado Fiscal General no dependan tanto de lo que dicen las leyes como de lo que le sugiera el gobierno de turno. ¿Esos parecen ser los latidos del Consejo Superior del Poder Judicial? Y el ciudadano de a pie puede preguntarse que es lo que pinta él en este volavérunt. La respuesta que suele encontrar es que “nada”. No pinta nada. Porque nadie piensa en él, ya que solo interesan los intereses de quienes mandan y deciden. A este paso tendremos nuestro cerebro tan vacío que no se nos ocurrirá pensar que hay que vivir con pasión el presente Claro que, a estas alturas, no debería sorprender, pues todo el mundo es consciente, y muchas veces partícipe, de las fruslerías que abundan en el mundo de la gobernanza. Es más que evidente la cantidad de tiempo que pierden los partidos en idear simplezas para soltarlas en las redes sociales, en lugar de elaborar leyes que mejoren el panorama económico-social, y expresarlas en el BOE, que para eso está. Escribir la ocurrencia del día parecería algo más propio de futbolistas de élite y personajillos de esos que “sufren tanto” en islas desiertas; o de los cotillas y comadres que aparecen en las pseudo tertulias televisivas. Lejos quedaron programas como el mítico de “La clave”, aun en blanco y negro, donde estaba vedado acceder a gente anodina. También ha sido ocupado el espacio de aquellos “Estudio 1”, donde se gravaban obras de teatro en formato televisivo, por series chabacanas e insustanciales cuyos guiones parecen salidos de un programa de ordenador, sin haber intervenido para nada la mano del hombre. Otro medio ha publicado que, en Francia, el noventa por ciento de los medios de comunicación son propiedad de diez familias de supermillonarios. Da repelús el mero hecho de pensar en ello, y mas aún imaginar cuales son las consignas que les están trasladando. ¿Como estará la cosa en el resto de países, incluido el nuestro? A poco que uno haya leído no puede evitar que le vengan a la memoria novelas distópicas como “Un mundo Feliz” (Aldous Huxley, 1932), “1984” (George Orwell,1948), “Fahrenheit 451” (Ray Bradbury,1953), cuyos textos, entonces distópicos y futuristas ahora forman parte del presente. Y si no, ahí están los resultados: una sociedad influenciada por los populismos y embarcada en el ocio analfabeto. Por leer noticias que puedan sorprender, que no quede. La de que ha sido nombrada secretaria de Estado una veinteañera sin ninguna experiencia no puede pasar desapercibida, y más aún si se tiene en cuenta que su sueldo va a ser muy superior al del Presidente del Gobierno. “Memento vivere”, acuérdate de vivir. Porque, a este paso tendremos nuestro cerebro tan vacío que no se nos ocurrirá pensar que hay que vivir con pasión el presente.