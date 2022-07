Diario de un lobo enamorado

La vida te lleva a muchos sitios,sitios donde realizar tus sueños que desde muy pequeño vas madurando hasta llegar al final.

A mí, a estas alturas, hace cinco años me trajo a Zamora, una ciudad pequeña pero muy grande a la vez donde sus gentes son increíbles, con mucha personalidad, muy suyos como todos, pero te abren sus puertas,s us brazos para darte ese calor amoroso que te ayuda, si cabe aún más, a conseguir y cosechar los sueños.

Llega un día y ves como esa Zamora que te acogió con los brazos abiertos se quema, me da mucha pena pero aún me da más rabia porque veo a las personalidades más influyentes que tienen el poder de solucionar todo esto que no muevan esos hilos conductores que puedan arreglar todo esto.

Me duele mucho que las gentes del lugar pierdan todo sus esfuerzos que desde niños han visto a sus padres, abuelos trabajar para darles un futuro mejor y que el fuego se lo está quitando todo. Creo que se ha podido gestionar mucho mejor todo lo sucedido y que alguien debe pagar dichos errores y aunque es duro decirlo, se han equivocado en mucho y aunque te ayuden ahora con medidas monetarias, no te devuelve todo ese trabajo que en sus días todos sus antepasados lucharon duro para tener algo en su vida y para los suyos.

Quiero unirme a ese dolor porque, aunque no sea zamorano de nacimiento, soy un madrileño que se ha hecho un hueco en esta hermosa ciudad llamada Zamora, que entre todos la tenemos que hacer resurgir. Y para ello tenemos que empezar cambiando a los de arriba, que los que entren tengan otra actitud y ganas de trabajar codo con codo con la ciudadanía y no ir por libres pensando en su propio beneficio. Trabajar unidos ganamos todos, Zamora se lo merece y no puede morir así, de esta manera. Todos dependemos de todo y de todos, y nadie es más que nadie. Luchemos por zamora, por sus gentes y por los sueños: hay tiempo y sabemos hacerlo.

Carlos Fernando Fondón Zaballa