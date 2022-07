Rodeados de problemas

Tantos asuntos sobre los que escribir, ya sean domésticos como globales, y me cuesta decidirme a hacerlo ¿Por qué? Quizá para no caer en el catastrofismo generalizado y alejarme de los titulares gruesos tan del gusto de los medios de comunicación donde se emplean los adjetivos más altos y exagerados de nuestro idioma. También por evitar el dolor que me produce pasar por la carretera N-631 en mi camino habitual a Sanabria y ver el desastre que el fuego ha producido y que la mala gestión de nuestra comunidad ha incrementado. Del verde radiante y hermoso de su perfil montañoso cubierto de árboles hemos pasado a la negrura y la tristeza. Los titulares casi siempre hablan de las personas desalojadas de sus pueblos y casas, como no puede ser de otro modo, pero yo me pregunto: ¿Cómo se sienten los animales al perder su hábitat natural que es el bosque? Y todo ello durará decenas de años en cambiarse si es que se logra. Esto respecto a lo más cercano pero la nación y el mundo están pasando por momentos difíciles. No voy a enumerar todo lo que nos ocurre. Los problemas son muy similares en todos los países y están causados por los mismos acontecimientos. Los conocemos todos.

También en los medios de comunicación están proliferados consultores y especialistas para todo, que se apresuran a dar su opinión tan pronto como aparece en el horizonte algo novedoso. Cada cadena tiene los suyos; son flor de un día en muchos casos, pero contribuyen a incrementar el ruido informativo y, en algunos casos, su propio ego. Si a ello añadimos lo que aparece publicado en las plataformas digitales te puedes dar por muerto. Como dice una prestigiosa psicóloga norteamericana, Elizabeth Loftus, la facilidad con que nos bombardean de información supone un peligro constante a la desinformación que acaba contaminando nuestra memoria y afecta a nuestro juicio o toma de decisiones. También ello favorece al simplismo que es una de las bases de los populismos baratos y de la ultraderecha. En España tenemos además que añadir la ideología, normalmente política, que todo deforma y crispa. Con todo ello, las olas de calor que padecemos añaden un ambiente irrespirable en todos los sentidos. No es fácil encontrar un refugio ante todo esto que nos rodea salvo que uno sea masoquista o algo parecido. Creo que una salida ante tanto problema es practicar la solidaridad social ante los más necesitados y se puede y debe practicar por todos ya sean grandes corporaciones, empresarios en general, organizaciones de todo tipo, voluntariado y las propias personas. Cada uno puede y debe hacer algo en su terreno. Evidentemente, el Gobierno de la nación debe favorecer y marcar las líneas de acción, pero todos debemos de arrimar el hombro. En este sentido se inscribe el impuesto a los “beneficios caídos del cielo” de las compañías energéticas que existe ya en muchos países europeos. (Aquí en Zamora no podemos olvidar el vaciamiento intencionado del embalse de Ricobayo, propiedad de Iberdrola). Asimismo, se aplicará un impuesto a la banca que no cuenta con muchos referentes internacionales pero que en la crisis de la banca en 2008 estas entidades recibieron cuantiosas ayudas que acabamos pagando todos los españoles y que España no generó ningún impuesto como sí hicieron otros países. Veremos con estos impuestos de dos años de duración dónde llega la solidaridad de los más ricos. Dejemos de despotricar contra todo y todos y arrimar el hombro por nuestros ciudadanos y nuestra nación También se debería notar la solidaridad en los partidos políticos buscando principios de acuerdo que la faciliten. Por desgracia, creo que este será en gran escollo que muchos usarán para mirar hacia otro lado. La crispación política en España es insoportable, aunque unos la practican más que otros. Lo que nos está sucediendo en la actualidad ocurriría igual con cualquier partido que estuviese en el Gobierno. Basta mirar al mundo y sus gobiernos y veremos países gobernados por partidos de Izquierda, Derecha y Coaliciones de todo tipo. Nadie se salva de la COVID, de la guerra de Ucrania, de la ruptura de la globalización y de las crisis migratorias. En todos los países está creciendo la inflación, los costes de las energías, los problemas financieros y la incertidumbre futura especialmente para las nuevas generaciones. En resumen, ante tantos problemas debemos centrarnos en proteger a los más débiles, pero eso lo tenemos que hacer entre todos, buscando nuestro grado de compromiso ya sea económico o social. Dejemos de despotricar contra todo y todos y arrimar el hombro por nuestros ciudadanos y nuestra nación.