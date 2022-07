Sí, pobre Zamora nuestra, de todos los zamoranos, porque del resto de España somos una especie de apéndice que ni siquiera saben situar en el mapa. Y, eso, a pesar de la historia que nos avala y sin la que no se hubiera entendido muy bien el devenir de España. ¡Pobre Zamora nuestra! Entre que Sandra Golpe, ¡pobre también!, no sabe situar a nuestra provincia en el mapa y que los informativos de las distintas cadenas de televisión, públicas y privadas, han pasado de puntillas por Zamora, en cuanto a los incendios se refiere, Zamora queda reducida mediáticamente a cenizas.

Cuando escucho hablar con profusión de datos, imágenes y tiempo, que en Lérida se han quemado mil o dos mil hectáreas, y lo cuentan y vuelven a contar mañana, tarde y noche, dedicando a Zamora, 60.000 hectáreas abrasadas, tan solo unos segundos, me enveneno. ¿Qué coños hacen a quienes corresponda que no formulan una protesta oficial, una queja en condiciones? Estamos peor que Teruel, que sí existe. Tantas campañas de turismo, aquí y acullá, que han costado un pastón, tanta Fitur y tanta Intur, Tanto Lisboa y tanto Madrid, para que a la hora de la verdad, Zamora no cuente, Zamora no exista.

Billetes de tren a casi 140 euros ¿para qué queremos representantes políticos en Madrid?

Solo existimos para votar. Deberíamos declararnos en rebeldía. Boicot total a las cadenas que no informan o mal informan sobre Zamora. Lo están haciendo mejor en distintas televisiones extranjeras. Luego está lo de Renfe que nos tiene como un apeadero de tercera a pesar de la majestuosidad del edificio de la estación. Conseguir billete para Madrid, ida y vuelta, se torna en misión imposible. Hay que llamar de madrugada al servicio pertinente, para encontrar a una persona con ciertas capacidades que te resuelva el problema. A un amigo mío, tengo delante los billetes electrónicos, le tocó sacar los billetes en los horarios que le dijeron, eso sí, a precio de oro. Ida y vuelta por un importe de 139 euros con 20 céntimos. Y eso a pesar de la inservible tarjeta dorada. Y nada de AVE, ¡en un puto ALVIA!

Vuelvo a preguntar. ¿Qué hacen nuestros dirigentes? ¿Para qué queremos a los dos ineptos diputados nacionales por Zamora y a los tres o cuatro, no menos ineptos, senadores por Zamora? ¿A qué coños van a Madrid?, ¿a calentar el escaño? ¿A hacer turismo? ¿A ver a los hijos que tienen estudiando en la capital de España? Porque su eficacia es nula. A los 139, 20 euros que le han “robado”, al amigo mío, le remito. Un atraco casi a mano armada. Porque la necesidad era imperiosa, pero le han jorobado el presupuesto del mes que viene. ¡Impresentable Renfe!