Cerrado por vacaciones

Mientras España se quema, ellos y ellas se van de vacaciones. Que los vecinos de las localidades afectadas, los bomberos, la UME y los brigadistas se las apañen. Ellos buscaran la sombra que será de lujo porque con lo que ganan, para lo que hacen, les sobra para dejar buenas propinas si es que las dejan. Buscarán lugares alejados de los focos del fuego y a la vuelta que sea lo que Dios quiera. Están vacunados contra las críticas. Hacen lo que les viene en gana. Y eso viene siendo así estos últimos años. Sin disimulo alguno.

Ellos y ellas no son otros que sus señorías, los padres y madres de la Patria, conocidos también como diputados y senadores. El Congreso cierra sus puertas hasta el otoño. Se van en busca de viento fresco con la mayoría de los deberes sin hacer, con lo que ponen de manifiesto lo que sospechamos todos los españoles, que la mayoría de los que calientan escaño en ambas cámaras, son unos vagos de tomo y lomo.

No tienen prisa para otra cosa que no sea conceder subvenciones a organizaciones de lo más variopinto, algunas parecen inventadas para la ocasión, y viajar cuando de miembros del Gobierno se trata, en el famoso Falcon. Los ínclitos miembros del Gobierno padecen ‘falconitis’ No sólo los del PSOE, también la podemía que, de aconsejar viajar en turista, ellos han pasado a viajar en avión a cargo de los presupuestos del Estado. Se han hecho los dueños de España por tierra, mar y aire. Me los veo utilizando el buque escuela Juan Sebastián Elcano para realizar cruceros por el mare que siglos ha era nostrum. Todo se andará. Y los españoles, mudos. Si acaso algún chiste, algún meme, algún video cargado de razón, pero nada más.

Uno de los deberes aparcados es la Ley de Vivienda que aguanta ya un año sin ver la luz ante la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Hay muchas más que duermen el sueño de los justos por falta de acuerdo que no siempre es con el PP sino entre los propios socios de Gobierno.

Para la que se dieron mucha prisa, por si en otoño pinta en bastos, es en apoyar el proyecto de ley de Memoria Democrática en el Congreso de los Diputados, memoria que sólo han aplaudido, para vergüenza de todos, PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu. Los muertos de ETA tienen que revolverse en sus tumbas. Los supervivientes como Ortega Lara que ya estaba sentenciado, no deben dar crédito a todo lo que está ocurriendo. La nueva corriente socialista es preocupante, sanchismo versus socialismo. Son dos cosas distintas.