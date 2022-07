Las cenizas de nuestra paciencia

Al final siempre es el pueblo quien tiene que ayudarse mutuamente para sobrevivir y subsistir; porque nuestros líderes nos dejan morir de hambre, quemados y explotados mientras ellos se llenan las manos de dinero, en muchas ocasiones, negro.

Peor es la situación de la gente del campo. Están todos los años trabajando por una miseria, explotados para poder comer y vivir, porque les pagan una vergüenza por sus productos, mientras en el supermercado lo venden a precio de oro.

Después de soportar estos tratos y condiciones laborales, tienen que ver como su vida entera, el campo, se quema mientras los mismos políticos que permiten los abusos que se hacen sobre ellos, no hacen nada al respecto y dejan que lo poco que les queda y de lo que tienen que malvivir, es arrasado por las llamas, por la incompetencia de los de arriba.¿Cuando vamos a decir basta?

Todo lo que consumimos sube pero nuestros salarios no. ¿Cuánto tiempo vamos a callar?

Hace un mes, casi 30 mil hectáreas de la sierra de la culebra son pasto de las llamas. Días después, PP y Vox deciden no aprobar la manutención del operativo antincendios durante todo el año y no los 6 meses que trabajan ahora. Los incendios se apagan en invierno, con la limpieza de los montes y su cuidado, porque hoy en día el monte está hecho una mierda, lleno de maleza, que en verano es el combustible favorito de las llamas, si dejamos el monte de lado y olvidado, todos los años tendremos que ver como los incendios destrozan nuestra tierra;recuerdos, vidas y el trabajo de las generaciones anteriores.

Lo que más me apena del tema, es que la gente seguirá votando lo mismo, después de ver lo que hacen por nosotros y lo que les importamos, pero es lo de siempre no hay novedad alguna, espero que esto cambie porque si no, el futuro tan bueno que nos decían nuestros padres que íbamos a tener se va a ver reducido a cenizas, sueños, guerras, hambre y un mundo muy duro. Es el momento para el cambio, el cambio de todo, de líderes y de las formas de vivir porque, señores el cambio climático si existe y está ya aquí con nosotros, si no cambiamos no me quiero imaginar cómo será julio de 2040.

Víctor Martín