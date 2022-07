Emeterius, el incendio y la indignación

“Yo, Emeterius. Humilde siervo de Dios y presbítero. Desde el monasterio de San Salvador de Tábara. Próximo ya el final del primer milenio de la era de Dios Nuestro Señor Jesucristo, doy fe de unos hechos que nunca debieron ocurrir con la virulencia con que lo hicieron.

El abad Arancisclo me ha pedido que relate lo acaecido para que purguen su culpa quienes estando obligados a tomar medidas preventivas no lo hicieron. Por eso estoy aquí. Para dejar constancia de un desastre que supera con creces la peor de las pesadillas y para que paguen tributo aquéllos que lo propiciaron. Soy consciente de cuán alejada está tal pretensión de la enseñanza evangélica. Lo sé y confieso con humildad los pecados de la ira y la soberbia pero, ¡Dios me perdone!, no tengo propósito alguno de enmienda. Sucede que La Tierra Vieja de Tábara arde por los cuatro costados.

Desde que recibiera el mandato del señor abad permanezco en el scriptorium del monasterio tabarés. Trato de darle debido cumplimiento, pero lo cierto es que después de horas encorvado sobre el pergamino no he conseguido escribir una sola línea que me deje satisfecho. La historia de Victoriano, el buen pastor de Escober de Tábara que perdió su vida por defender la de su rebaño me tiene bloqueado ¡Ni sujetar la péñola puedo! Dios Nuestro Señor lo acoja por los siglos de los siglos en su seno; a él y a Daniel Gullón, el vecino de Ferreras de Abajo que participaba en las labores de extinción. Más allá de la ventana la destrucción es brutal. De la sierra llegan ayes y crujidos. El sol es un disco incandescente y las pavesas han vuelto el aire irrespirable. Es un espectáculo terrorífico, digno realmente del final de los tiempos que anunciara Juan. Nunca se vio cosa igual por estas tierras. ¡Jamás! ¡Ni tan siquiera en las aceifas de Al Mansur, el invicto caudillo califal! ”.

Según parece todo comenzó en Losacio cuando a media tarde del día 17 de este mes de julio cayó un rayo en el monte y provocó un incendio. El fuego se extendió de inmediato por los alrededores y apenas transcurridos un par de días los efectos no pueden ser más demoledores. Han perdido la vida dos personas, hay heridos graves por quemaduras, treinta y cinco pueblos han sido evacuados, seis mil lugareños se han visto forzados a abandonar sus hogares, han ardido casas, ganados, pastos, cosechas, heredades. En torno a treinta y cinco mil hectáreas han sido afectadas y el daño medioambiental causado en esta zona calificada por la Unesco como Reserva de la Biosfera es irreparable. Es como si una maldición bíblica hubiera caído sobre la tierra que me vio nacer. El valor de las pérdidas se me antoja incalculable, solo quienes las han sufrido lo saben. Estoy sobrecogido. Sin palabras.

Espero que a partir de ahora nadie con responsabilidades públicas tenga la desvergüenza de largar patochadas como que mantener el operativo de incendios durante todo el año es absurdo y un despilfarro. Lo dijo el señor Suárez-Quiñones, Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio, en el gobierno que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco.

Mi reconocimiento a cuantos colectivos participan en la extinción. Y por supuesto, un abrazo enorme a esos cientos de paisanos que se parten el alma por evitar que llegue a sus pueblos y que al decir del alcalde de Tábara, Antonio Juárez, lo están haciendo “ solos y sin medios”...

¡Qué vergüenza! ¡Cuánta indignación contenida! ¡Qué impotencia!