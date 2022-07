Estimados pirómanos

Soy un castellanoleonés con los espolones ya bastante gastados, por lo que como os podéis imaginar ya he visto demasiados gallineros y demasiadas águilas vestidas de pardales.

Que hay muchos incendios dicen… Y a mí que me parecen pocos. Me parecen pocos no porque sean escasos, me parecen pocos porque con la sucesión de aberraciones cometidas desde hace 50 años, lo que me parece extraño es que aún quede algún árbol o ser vivo campeando por los montes.

Yo he estudiado muy poco, porque a los 11 años tuve que cuidar ovejas para que mi familia pudiera sobrevivir… Qué tiempos aquellos, ahora mandar a un niño a trabajar seria maltrato infantil o lo que es mucho peor un delito contra la infancia y mis padres que lo único que intentaban era sacar a la prole adelante irían a la cárcel. Qué paradojas tiene la vida… y los tiempos.

También me acuerdo cuando ya era un poco más mayor, poco más que un adolescente con las manos llenas de callos de ordeñar ovejas a mano y cargar con miles de alpacas, recuerdo como te miraban por encima del hombro aquellos que habían estudiado, o simplemente se habían ido del pueblo para salir adelante y volvían con zapatos y ropa nueva y muy poco que hacer todo el verano y pronunciaban palabras en euskera, en catalán, o decían “tío” de qué vas, cuando no te llamaban garrulo y pueblerino… ser garrulo y pueblerino en aquellos tiempos era lo peor.

La mayoría eran ciudadanos de segunda, o tercera, pero al pueblo había que venir dando ejemplo de buena vida y de haber triunfado, aunque la mayoría de las veces pasaban más penalidades que antes de irse

Luego nos dimos cuenta de que todo lo que veíamos era pura impostura y en las ciudades de las que tanto presumían, la mayoría eran ciudadanos de segunda, o tercera, pero al pueblo había que venir dando ejemplo de buena vida y de haber triunfado, aunque la mayoría de las veces pasaban más penalidades que antes de irse. Pero esa era la propaganda de la época y todos sucumbimos a ella…

A estas alturas se preguntarán dónde quiere llegar este gilopoyas.

Pues quiero llegar a que a base de ningunear al campo, a sus agricultores, ganaderos, a base de maltratarlos social y económicamente hemos llegado al absoluto y total abandono del campo, ya no interesa que una familia tenga una explotación extensiva y crie corderos, cerdos, terneros de forma que se aproveche lo que produce el entorno natural, o que produzca leche, pero leche de esa que tiene nata cuando se hierve… aquella leche y aquella carne que nos crió fuertes y duros y nos integró en la tierra la que tanto amábamos, y una serie de malas decisiones administrativas nos obligó a abandonar.

Y después de tanto tiempo seguimos en las mismas, no interesa que la gente lleve su ganado al monte, además para que, si en una macrogranja de la que se benefician las grandes cadenas de alimentación y los grandes fondos de inversión se pueden criar los mismos animales que en cinco términos municipales y el monte solo será para los animales salvajes.

Que bucólico todo.

En resumen, eso es a lo que las políticas agrícolas y ganaderas nos han llevado. Ahora que ya no queda nadie en el campo hablan de la España vaciada, del abandono rural, del envejecimiento de los pueblos, de que no hay futuro ni vuelta atrás.

Dicen que la gente tiene que volver a los pueblos, que pueden poner granjas de ganadería extensiva, que en el turismo rural está el futuro, que hay que recuperar los especies autóctonas…Pero si eso era lo que teníamos y nos obligasteis a abandonar

También dicen que la gente tiene que volver a los pueblos, que pueden poner granjas de ganadería extensiva, que en el turismo rural está el futuro, que hay que recuperar los especies autóctonas porque son resistentes a las plagas y a las enfermedades… Manda cojones, pero si eso era lo que teníamos y nos obligasteis a abandonar.

Pero como somos muy progres y muy guays decimos que hay que proteger al lobo y que no se pueden ni hacer controles de población… ¡Pero estamos tontos! Ustedes que dicen que tiene que haber ganadería extensiva y prohíben controles poblacionales del lobo. ¿Qué pretenden, que los ganaderos trabajen para alimentar al lobo?

Yo soy de Tierra de Campos y he vivido siempre en esta zona, nunca en mi vida vi un lobo por aquí, el primer lobo que vi en mi vida fue en el monte de Valencia de Don Juan desde el coche y ahora he llegado a ver manadas con once lobos… Saquen conclusiones.

Pocos fuegos me parecen, porque al monte no se le puede abandonar, el monte es como un niño que necesita cuidados, si lo que queremos es tener un monte como hasta ahora.

Si lo que queremos tener es una pira funeraria llena de fauna salvaje incontrolada que antes o después nos traerán enfermedades olvidadas tales como la sarna, tiña, cisticercosis, (carbunco ántrax) rabia, leishmaniosis, enfermedad de lyme y algunas más., lo estáis haciendo genial, pero luego no lloremos cuando pasen estas cosas.

Al monte no se le puede abandonar, el monte es como un niño que necesita cuidados, si lo que queremos es tener un monte como hasta ahora

Porque está muy bien promover la biodiversidad, pero como esa biodiversidad no este controlada los humanos lo tenemos muy crudo para competir con las especies salvajes, por las resistencias a las enfermedades y porque antes o después no podremos cultivar el campo, ni tener ganadería extensiva porque las especies salvajes podrán con nosotros.

En resumen, lo que el campo y los montes necesitan es gestión, implicación de las administraciones con el medio rural y sobre todo protección total de la ganadería extensiva, porque los agricultores y los ganaderos, son las auténticos brigadas forestales.

Sé que cuando algún ecolo-geta de salón lea esto, dirá todas esas cosas que ya tienen grabadas a fuego en el cerebro, hablaran desde la ignorancia y desde la educación que da haber visto la película de Bambi y haberse tragado muchos documentales de la 2… pero es lo que hay…

Pd. Estoy esperando ver a las manadas de ecologistas ir en masa a apagar los fuegos, pero no he visto a ninguno. Yo creo que va a ser que eso no les proporciona subvenciones, ni tampoco seguidores en el “insta” o en el “face” . También puede ser que estos vividores que apagando fuego no puedan salvarnos del apocalipsis… Quizás sea porque como decía el cabo Gutiérrez en la película “Amanece que no es poco” … la Guardia Civil y la Secreta somos nosotros mismos y el apocalipsis son ellos mismos.

Marcelo Alcalá de Caso