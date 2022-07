Después del incendio

Está una temblando con los incendios en este tiempo, dijo abuela. Este calor no es normal, esto es disforme, contestó la amiga. Hablaban de las zonas del pueblo más delicadas, de las que ya habían ardido otras veces, yo las escuchaba y recordaba el sonido de las campanas cuando tocaban a fuego. Se abanicaban con un trozo de cartón cuando llegó la noticia del incendio en Losacio. Tomaban el fresco en el jardinillo cuando la amiga señaló detrás de la cabeza de abuela, mira, mira, otro hacia ese lado. Esta vez más cerca. Ardía Losacio y ardía ahora Villaseco. Las más optimistas del jardinillo se quedaron sin pincel. No había retazo verde como otras veces (eso nada, te hacen la operación y por la noche duermes en casa; ya duran más los días, así da gusto). Todo negro como el humo negro y la pena negra de imaginar miles y miles de hectáreas calcinadas. Se declara inextinguible, dijeron en las noticias. Alguien creyó alguna vez que el planeta podía ser un animal doméstico. En el jardinillo, la sombra de las acacias, alargada, se recortaba en un suelo de tonos caoba: la luz del atardecer llegaba jadeando. Un nubarrón de cenizas filtraba los rayos del sol. Tú tranquila, decía la amiga, que si nos tenemos que ir de aquí ya vendrá la Guardia a tocar puerta por puerta.

¿Yo? Las pastillas lo primero. ¿Yo? Le abro a las gallinas pa que marchen, cojo un poco de ropa y el andador del marido. Escuchaban los testimonios en la tele, no dejaban de pensar en lo probable. Clamaban al cielo. La amiga cogió el mando y la apagó. Ahuyentaron el miedo con palabras de antaño; se refugiaron un rato en las historias de cuando mozas. Desalojaron otro pueblo, a siete kilómetros de aquí. Cuando se lo conté, tenían la mirada del incrédulo. Los ojos de quien es padre o hijo en un funeral, del laureado en un certamen: ojos que se han vuelto hacia dentro, que no se sienten parte de lo que ocurre. La amiga de abuela dijo que no dormiría hasta que el hijo volviera a casa: había ido con el John Deere y el arado a los cortafuegos. Un guardia forestal y un pastor murieron en el incendio de Losacio. No se habló de otra cosa en el jardinillo aquella noche. La amiga preguntaba en alto: ¿pero y cómo es posible? Yo, hoy, me dijo Nerea por WhatsApp, duermo en el pueblo por si nos toca desalojar y tengo que llevarme los perros a Zamora. También me habló de las camadas de animales que perecerían en el bosque.

Las crías nacieron al final de la primavera. La reserva de la biosfera donde llegaron a adultas sus madres, y las madres de sus madres, no renovó el pacto con el ciclo vital. Los aullidos murieron ahogados entre el sonido del tronco que cede, el crepitar de la maleza que infesta el suelo abandonado, el quejido de la planta que se repliega y pasa ahora del amarillo enhiesto al gris derrota. El fuego arrebató la vista a una garduña: el animal ayer intrépido, camina hoy indolente, husmea con el hocico y va ¿a dónde?

La garduña no habitará ya los claros del bosque.

¿Qué sonidos hay después del incendio? El batir de alas de dos cigüeñas que buscan un gusano. El chillido de la madera al caer las gotas de una lluvia fuera de tiempo. Ya no olerá aquí al pinar amanecido al que escribía el poeta

¿Qué sonidos hay después del incendio? El batir de alas de dos cigüeñas que buscan un gusano. El chillido de la madera al caer las gotas de una lluvia fuera de tiempo. Ya no olerá aquí al pinar amanecido al que escribía el poeta. La sierra queda huérfana de verdes y marrones; las huellas quedan marcadas como en un paisaje lunar. Aún canta un gorrión a lo lejos.

Abuela y su amiga comen y respiran por los ojos al recordar el humo negro. La amiga se persigna y pide a Dios que por favor no nos toque. Los autocares llegaron al pueblo vecino. La dirección del aire, el azar, no quiso que el fuego llegara aquí. En la tele hablan de retoñar, de recuperar el bosque. De un futuro con árboles que no ardan tan fácilmente. De promesas de ayudas que llegarán o no. Qué difícil imaginar nuevos comienzos en Zamora. Qué complicado hablar de porvenir es en una tierra como esta.