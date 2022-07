Una zamorana indignada

Hace ya tiempo hice un escrito sobre el COVID que firmé como sanitaria indignada. Fue en su momento eco en varios medios audiovisuales, a los cuales les estoy agradecida.

Hoy, escribo estas líneas por motivos diferentes, pero no menos preocupantes: Zamora arde, y a los políticos les da igual.

Ya se quemaron miles de hectáreas en la Sierra de la Culebra, y dio igual. Vinieron los políticos de turno para hacerse la foto, y salieron por piernas, porque los vecinos se les echaron encima por su mala gestión.

El consejero de Medio Ambiente dice que gastar dinero todo el año para limpiar los bosques, es un despilfarro. Mejor que se queme toda Zamora, así no hará falta un consejero, porque no habrá nada que cuidar, porque todo estará quemado en toda Castilla y León.

Aquí se han quemado más hectáreas que en La Palma, pero se le dio mas bombo, y fueron los políticos más veces a visitarla. Pero Canarias tiene elecciones el año que viene, al igual que Galicia y Extremadura, por eso han ido enseguida a hacerse la foto.

Poco han venido a Zamora donde más hectáreas han ardido, más heridos graves y donde ha habido dos muertos. ¿Qué pasa, qué al igual que hay provincias de primera y de segunda, también hay muertos de primera y de segunda? ¿Y porque? Porque ya ha habido elecciones y no interesa.

No se preocupen por Zamora, entre los incendios, y que somos la España Vaciada, en poco tiempo no existiremos, y no hará falta que se interesen por nosotros.

Ya decía mi padre, que trabajó para el consejero de Obras Públicas de Castilla y León, hace muchas décadas, y fue mucho a las Cortes de Fuensaldaña, que todos los políticos son iguales: “Mismo perro con distinto collar”. Unos porque es competencia de la autonomía, y otros porque dicen que han hecho todo lo posible, no han hecho nada. Quieren hacer una reunión en septiembre para mejorar todo eso. ¡Pero señores, que lo que hay que hacer es trabajar hora y todo el año!

¿Saben que les digo? Que los zamoranos somos un pueblo de Resistencia.

Zamora fue asediada en varias ocasiones: en 1072 y en 1369-1371, pero salimos adelante. Ahora también, pero no gracias a los políticos. Será gracias a los guardas forestales, bomberos, y a la gente de los pueblos, que se han jugado la vida para salvarlos (aún no he visto que vaya nadie a preguntar por el quemado o como están los vecinos), y a los voluntarios.

Para finalizar, solo quiero decir: ¡gracias por nada! Gracias por demostrarnos que solo servís para la foto de rigor cuando os conviene.

Sobre todas las cosas, gracias a la gente que se juega la vida para salvarnos a todos.

Monserrat Juan Asensio