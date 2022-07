Infierno en la tierra

Fíjese, señor Quiñones, si lejos de ser un despilfarro, la atención preferente del monte a lo largo del año es una inversión que no tiene precio. Si se hubiera procedido con sensatez, no estaríamos hablando de los 165 incendios que Castilla y León lleva acumulados la última semana, con 35 el viernes, de forma simultánea en las nueve provincias.

Un fuego abrasador, que no purificador, que cuando esto escribo se ha cobrado dos víctimas mortales en Zamora. Algunas conciencias, si se tienen, deben estar un poco alteradas estos días. En el ejercicio de la política también hay que ser previsor y adelantarse a los acontecimientos, sobre todo cuando se tienen responsabilidades de Gobierno. Algunos creen que su responsabilidad es cambiar de terno todos los días, sentarse en el despachito oficial, atender el teléfono y acudir a la llamada del Jefe cuando se tercia y pare usted de contar, porque de gestión, cero patatero.

No previeron que podrían producirse olas de calor con temperaturas extremas que son las responsables directas, junto a las tormentas secas y la mano del hombre, de la extraordinaria sequedad de la vegetación. Nunca he visto tan horrorizados y abatidos a mis paisanos, los de aquí y los de cualquier punto de la provincia donde la llama ha prendido. A la destrucción, hay que añadir los fallecidos y eso son palabras mayores. Repito, algunas conciencias, si se tienen, deben andar estos días un poco alborotadas.

Que las nueve provincias que conforman nuestra comunidad estén sometidas al fuego da qué pensar. La dispersión territorial y la simultaneidad de los incendios no ayudan, muy por el contrario están dificultando las labores de extinción, a lo que se suma la baja humedad, las altas temperaturas y la inestabilidad en capas altas de la atmósfera, lo que genera un incremento de la probabilidad de ignición, propagación y consolidación de los incendios, avivados por un viento que se ha desatado en mucho puntos, que ni falta que hacía, precisamente ahora. El comportamiento que desarrollan es de propagación extrema y virulento.

De la virulencia de los fuegos que queman Zamora por los cuatro costados, no podemos dudar. Como no dudamos de la eficacia de la UME, de los bomberos, de los brigadistas, de todos los que están viviendo su particular infierno en la tierra. Un infierno con nombres propios, que se inició en la Sierra de la Culebra y ahora está calcinando nuestra provincia sin prisa pero sin pausa. La autoexcluyente clase política que se vaya olvidando de sus vacaciones y se ponga al lado de todos, tantos damnificados, como pueden perder su hogar, al igual que están perdiendo sus cosechas y su ganado.