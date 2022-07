Matarnos de hambre

La guerra de Ucrania provocada por la invasión rusa es como el rayo que no cesa. Los bombardeos son una constante y la población civil continua muriendo masacrada desde que el 24 de febrero Vladimir Putin ordenara a sus tropas invadir el país. Lo que quizás el jerarca ruso no esperaba era la resistencia ucraniana que a todos nos conmueve y estimula y la ayuda militar de los países occidentales.

Esa pesadilla constante que es el presidente de Rusia, no se amilana ante lo que Occidente pueda decir o hacer. Hasta el punto de que ha planeado cambiar de estrategia enfocándola a otros objetivos que afectan no solo a Ucrania, sino al resto de Europa y de la población mundial. Europa es una obsesión constante en Putin, de ahí que cobre fuerza la teoría de quienes consideran que la invasión de Ucrania es sólo el principio.

Más allá del corte de gas ruso que augura un invierno duro de narices en el viejo continente, Rusia, o lo que es igual, Vladimir Putin, planea “matar de hambre a los asiáticos y africanos para ganar su guerra en Europa”. En opinión del historiador estadounidense Timothy Snyder, especialista en Europa Central y Oriental, la pretensión de Putin es “un nuevo nivel de colonialismo y el último capítulo de la política del hambre” .

Hay que examinar a los políticos antes de votarles para tratar de evitar a sátrapas, mentirosos, tiranos, sinvergüenzas y demás caterva

La historia es cíclica. En el pasado, tanto Hitler como Stalin intentaron dominar y controlar el grano ucraniano. Fracasaron estrepitosamente. No sabemos qué puede ocurrir actualmente. Lo que sí sabemos es que es la baza ideal que serviría para cambiar el mundo y que Putin se ha puesto como objetivo para lograr la victoria. Cuánto demente en tantos gobiernos del mundo. Hay que examinar a los políticos antes de votarles para tratar de evitar a sátrapas, mentirosos, tiranos, sinvergüenzas y demás caterva.

Dice Snyder, profesor de la Universidad de Yale que Putin prepara una “hambruna global como próxima etapa de su guerra en Europa”. Estamos todos amenazados. El calor no ayuda a despejar la mente para tratar de entender lo que se nos viene encima. Y no es bueno. Nada bueno. Si el bloqueo ruso continua, decenas de millones de toneladas de alimentos se pudrirán en los silos y como consecuencia, decenas de millones de personas en Africa y Asia (con permiso de China), morirán de hambre. No podemos olvidar que el grano de Ucrania alimenta a 400 millones de personas. Si Putin no logra su objetivo por las armas, buscará, lo está haciendo ya, en el hambre, a su mejor aliado. Sería espantoso que consiguiera su particular nuevo orden mundial matándonos de hambre a todos los habitantes del Planeta Tierra.