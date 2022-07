Más vigilancia

Lo tengo visto y comprobado. Las multas de tráfico no amedrentan a los infractores. Ni la cantidad económica que procuran negociar, ni los puntos que tanto les importan, porque se los ceden quienes ya no conducen o los compran directamente. Eso debería estar prohibido. A lo mejor, en un próximo repasito a la Ley, acaban contemplándolo.

Hasta hace muy poco, utilizar el teléfono móvil conduciendo podía costar 3 puntos del carné. Desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley sobre Tráfico, que tuvo lugar el 21 de marzo pasado, sujetar el móvil mientras se conduce supone la retirada de 6 puntos del carné de una sola tacada, y 200 euros de multa. La inconsciencia de algunas personas les lleva a no pensar que ellos también pueden ser pillados y que la sanción se ejecuta.

Hago hincapié en esto del móvil porque es una constante en muchos conductores y sobre todo conductoras que van a su bola telefónica con total impunidad. El otro día, aquí, en esta Zamora nuestra donde casi nunca pasa nada, una conductora cruzó un paso de peatones con el móvil en la mano y en medio de una conversación que parecía divertida a tenor de su risa, cuando tenía en rojo su semáforo y el de los peatones estaba en verde.

No hubo un accidente por una cuestión de reflejos de los propios peatones y porque no estaba de pasar ese día. La conductora, ni vio la que estuvo a punto de armar, ni oyó las imprecaciones, ni se enteró de lo que ocurría más allá del habitáculo en el que se encontraba. Cuanto me hubiera gustado que la Policía Municipal le hubiera echado el alto. Pero, en ese paso en concreto, por cierto de los más céntricos de Zamora, no había un solo agente.

Se buscan coches mal aparcados para la multa correspondiente que suele ser rápida pero no se atienden estas cuestiones que dejan a los peatones indefensos ante los monstruos metálicos, los automóviles. Señor alcalde, yo sé que todo el mundo le quiere y alaba por doquier su comportamiento ahorrador de pura hormiguita, pero, por favor, destine más efectivos, los tiene, a vigilar estos comportamientos que también son recaudatorios. En principio, hablando de otro menester, ha cumplido retirando de la vía pública los contenedores cochambre que afeaban el paisaje urbano de algunas calles, donde gracias a ciertos supermercados se acumulan las basuras. En cuanto solucione esta cuestión que le planteo, los peatones nos mostraremos muy agradecidos. No se nos puede dejar abandonados. Somos vulnerables y estamos indefensos. Con más vigilancia, seguro que se acabaría con el problema que pinta mal.