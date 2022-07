Hablemos del tiempo

De antiguo el tópico de hablar de tiempo, ha servido para romper abrumadores silencios, e incluso el principio de una amistad. Los meteorólogos y nuestros mayores del campo, saben que en ciclos de cinco, once, diecisiete…. años se repiten condiciones climáticas, sobre todo las temperaturas, en zonas concretas. Por ello cuando se presentan valores extremos, no es un hecho excepcional (Nos dirán que ya ocurrió hace tantos años.)En la actualidad inmersos en la prevalencia del Cambio Climático (Deberíamos asumir el concepto del Calentamiento Global, en el que incidimos directamente los humanos, y que no pinta nada bien, ya que el clima, desde que la atmósfera englobó al planeta, no ha dejado de cambiar).

Sería sorprendente conocer a esas personas que son capaces de percibir un grado de diferencia en temperaturas de 37 a 38 o de -2 a -3ºC. Cuando insisten y persisten que calor, que frío hace hoy, en su vida han visto nada igual. En fin, una vez más recurrimos a nuestro sabio refranero cuando dice: Es buen tiempo el que hace en su tiempo. Francisco Mario Santos