Paso de proyectos y paso de promesas. Quiero hechos. Como el 99% de los españoles. Estamos hasta el moño y un poco más arriba de que nos prometan y no cumplan, de que hablen de proyectos inasumibles. Para contentar a unos poquitos no tenemos porqué fastidiarnos la mayoría. Y estamos muy fastidiados. Y muy cabreados. El calor no nos deja pensar. En cuanto venga la ‘dana’ que se anuncia, esto puede cambiar. Por cierto, ¿dónde están los dos millones prometidos por Sánchez para la zamorana sierra de La Culebra? ¿Dónde están los 35 millones anunciados por Mañueco para el mismo menester? Mi amiga Beatriz se preguntaba el otro día, convencida, ¿a qué bolsillo irán a parar? Pues eso.

No se pueden lanzar cohetes y hablar en tono triunfalista cuando los españoles son más pobres que en la crisis de 2008, pese a tener el sueldo medio más alto de la historia. La inflación se ha comido literalmente los incrementos salariales y proporcionalmente se gana menos que en la crisis financiera. A ver cómo resuelve eso el presidente. Porque nada ha dicho al respecto, como si todo fuera miel sobre hojuelas. Los políticos no conocen la autocrítica. Una pena. No hay sueldo que aguante tanto disparo a la línea de flotación de la economía de los consumidores Los precios se han disparado de una forma abusiva. Su crecimiento se sitúa en el 10,2%, su nivel más alto desde 1985. No hay sueldo que aguante tanto disparo a la línea de flotación de la economía de los consumidores. Hay una perdida notable de poder adquisitivo. Ir de compras ya no es un placer. Las rebajas ya no son como antes. Las gangas no existen. Las ofertas son un fraude en su mayoría. Todo está cambiando en función de la inflación, en función de esta crisis no reconocida y de la brutal recesión en cuyo umbral nos encontramos si es que no lo hemos traspasado ya. Me parece muy bien lo del bono gratuito para los trenes de cercanías, anunciado por Sánchez. Que sea un poco más largo de miras y que alguien nos explique por qué Renfe, Adif o como quiera que se llame, nos cobra a los zamoranos los billetes, tanto del Alvia como del AVE, a precios inasumibles, abusivos. Encima, como Zamora es lugar de paso, para encontrar billete hay que tener a la suerte de tu parte. Nadie nos da explicaciones, ni razones. Como si fuéramos ciudadanos de tercera. Por favor, no lo asumamos porque entonces estaremos perdidos. La subida de los precios al consumo se llevó aproximadamente la mitad del aumento salarial del que tanto se blasona desde el Gobierno, haciéndonos a los de siempre un poco más pobres. De eso tampoco se ha dicho nada.