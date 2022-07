Las motos rugieron en Sanabria. Buenas y solidarias gentes los moteros. La organización no estuvo muy acertada, con algunos despistes de bulto, así y todo, el espectáculo estuvo asegurado. Una auténtica gozada que pasó, con una sabrosa parada y fondo, por el camping Los Molinos, de Manzanal de Arriba, donde les aguardaba bebida, no alcohólica, por supuesto y un guiso de carne con patatas, a modo de refrigerio, que quitaba el sentido. El aroma que desprendían las enormes ‘perolas’ presagiaba que algo realmente bueno y reparador aguardaba a los moteros.

Qué hermosas son Sanabria y La Carballeda y cuánta pena, cuánto dolor y cuánta rabia contenidas, ante el desolador paisaje que el fuego dejó a su paso por la sierra de La Culebra. Si la Administración hiciera las cosas bien, no habría que llegar a reinventar el Infierno de Dante en un extenso y maravilloso paraje que nos han hurtado, destrozado por el fuego y la mala gestión de a quienes corresponde evitarlo.

Volviendo al conocido camping de Manzanal de Arriba, solo puedo decir que se levanta en un lugar idílico. Un paisaje agreste, con distintas tonalidades de verde que se miran en el espejo del agua. El alma de Los Molinos son un matrimonio, Cosmina Stefan y Mario Svinti. Una familia compuesta por cuatro miembros, ellos y sus preciosas hijitas, Rebeca y Eda, ambas nacidas en España. La pequeñina apenas un bebé. Mario y Cosmina son de nacionalidad rumana. Llevan entre nosotros algo más de once años. Hablan castellano correctamente y se han hecho con el favor del público y de los vecinos del entorno, donde se han integrado como parte del paisanaje, llevando con éxito su próspero negocio.

Juntos y por separado son estupendos, generosos, divertidos. Han creado un entorno que, poco a poco, han ido mejorando hasta darle el aspecto que hoy tienen Los Molinos. Cosmina y Mario se desviven por la gente, sean o no clientes. Son de un natural afable y afectuoso y además de los platos típicos de su tierra, le han encontrado el punto a lo mejor de nuestra gastronomía. Para ejemplo, sus deliciosas paellas. Mario y Cosmina disfrutan de un magnífico presente y un halagüeño futuro. Cuanta generosidad desarrollaron el pasado viernes para recibir a los moteros. No me extraña que ante lo que en Los Molinos les aguardaba, a muchos se les pasara el cabreo que llevaban por la mala organización en el principio.

Mario y Cosmina son lectores de La Opinión. Me hace mucha ilusión que hoy, cuando abran el periódico se lleven esta pequeña sorpresa que testimonia la gratitud y el afecto que la pareja despierta. Gracias, Cosmina. Gracias, Mario.