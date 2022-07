Aviso de recesión

Dice el sabio refranero: “Quien avisa no es traidor”. Se nos viene avisando con cierta insistencia de la más que probable entrada de España en recesión, siempre en consonancia con el resto de países de su entorno, Estados Unidos incluido aunque no forme parte del entorno. Grandes economistas patrios ya se han manifestado al respecto, advirtiendo de lo que se nos viene encima. Ahora, son las firmas de inversión las que anticipan una recesión técnica a nivel global, tal y como han expuesto algunas entidades en sus previsiones. Todas coinciden en una ralentización de la economía que ya se está dejando ver y que aumentará después del verano, para el que se prevé un “boom” turístico en España. Lo malo llegará después.

No es la primera vez que hablamos de otoño caliente, que será más frío en cuanto Rusia corte el grifo del gas. Las cosas se nos están poniendo muy cuesta arriba. El fragor del ocio no nos deja ver más allá de nuestra nariz. La realidad espera agazapada en septiembre o puede que un poco más adelante, dispuesta a darnos no en todo el morro, que también, sino donde más nos duele, es decir, en el bolsillo, cada vez más vacío.

Acabaremos todos a dieta de sopicaldos, porque el producto de la huerta, el del mar y el de la granja están por las nubes

Es una pena que los tortazos vengan siempre después del verano. Prometérnoslas felices es una utopía que dura lo que duran las cada vez más mermadas vacaciones de los españoles. Eso, quienes puedan veranear. Este año la tónica general, nos habla de la vuelta a los orígenes, es decir, al pueblo de cada quien, o como mucho el fin de semana un poco largo, hasta donde llegue el dinero que se va en lo que más nos preocupa, la alimentación.

Acabaremos todos a dieta de sopicaldos, porque el producto de la huerta, el del mar y el de la granja están por las nubes. A la alimentación le han salido alas, como a ‘red-bull’. Ni una berza, ni unas tristes patatas están ya al alcance de todas las economías. Cáritas que se prepare porque las largas colas actuales que atiende en las inmediaciones de Casa Betania, no son nada para lo que serán en un futuro cada vez más cercano. Y el Gobierno sin decir ni Pamplona. Quizá porque Pamplona vive entregada estos días a los Sanfermines y no está para otras cuestiones.

Aparentemente, España parece la Arcadia feliz, sólo que en cuantico se escarba un poco, aparecen las grietas. Dicen los expertos que el entorno económico actual es uno de los más complejos de los últimos años y que las grandes economías están entrando ya en la última fase del ciclo, que finaliza con una recesión.