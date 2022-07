Los amigos y la intuición

“Quien tiene un amigo tiene un tesoro”.

Mis lectores habituales recordarán que, en varias ocasiones, he escrito sobre la amistad, porque como muy bien recoge nuestro refranero castellano “Quien tiene un amigo tiene un tesoro”. ¡Qué gran verdad!

Sabemos perfectamente que nuestra vida en soledad, no elegida sino impuesta por múltiples circunstancias no deseadas, es una vida empobrecida. En cambio la amistad y los buenos amigos, los auténticos, los de verdad, los que sabemos que siempre están ahí y no ponen disculpas tontas cuando les pides su ayuda, compañía o consejo, enriquece nuestra vida, porque nos da felicidad, seguridad y es una luz en la oscuridad, que nos hace más fuertes.

El verdadero amigo nos conoce y cuando nos da un consejo hemos de estar seguros de que nos aconseja lo que él cree que es mejor para nosotros. Aunque su consejo no sea de nuestro agrado, el amigo siempre nos dirá la verdad.

El verdadero amigo, estoy seguro de que tiene una auténtica y especial intuición, porque te conoce y desea lo mejor para ti, que no es otra cosa que la felicidad.

Leía recientemente que “a medio camino entre la mente y el corazón está la intuición, ese pálpito, esa corazonada...”

El amigo nos ofrece su ayuda espiritual, el consejo, la compañía y la ayuda material cuando sea necesaria.

Decía sabiamente el Padre Baltasar Gracián: “La verdadera amistad multiplica lo bueno de la vida y divide los males”.

¡Qué necesario y bueno es tener amigos para hacer nuestra vida más feliz, quedar con ellos para pasear, tomar un café, compartir mesa y mantel, en definitiva, encontrarnos con nuestro amigos para compartir tiempo, penas, alegrías, un abrazo, momentos de encuentro, que van a disminuir la ansiedad, nuestra tensión, nuestro estrés, son momentos, que van a crear un ambiente y situación de bienestar.

Recuerdo haber leído, que es muy bueno reunirse con personas vitamina con energía positiva, decía así: “Son personas que no te juzgan, que te tratan bien y te sacan una sonrisa, que te escuchan y dan confianza”.

Fomentemos la verdadera amistad, siendo generosos, amables y entregados al amigo.

Recuerdo el refrán castellano que dice: “Manos que no dais, que esperáis”, refiriéndose a las personas egoístas, que a veces comentan que se encuentran mal, motivado por la soledad. ¡Qué puedes esperar! si no estás dispuesto a entregar tu tiempo al amigo, que necesita una visita, un abrazo, una llamada telefónica para preguntarle por su estado físico o afectivo y quedar para dar un paseo y compartir una tarde.

Cada uno, en nuestro fuero interno, reflexionemos y procuremos actuar para mantener y fomentar la relación con nuestros amigos.

No olvidemos que el verano es buen momento para cultivar la amistad y dedicar más tiempo a los amigos.

Pedro Bécares de Lera