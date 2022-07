La ministra morada

Qué bien se lo está montando Irene Montero, ministra, ministro, ministre de la, lo, le Igualdade. Esta chiquita le está sacando buen rendimiento al puesto gubernamental que le fue otorgado por parentesco directísimo con su entonces pareja y padre de sus hijos que llegó a Vicepresidente del Gobierno porque Sánchez lo creyó oportuno. Vaya la que se ha armado con el viaje de la Montero a Estados Unidos para exportar su “agenda feminista” y, según parece, reunirse con la directora ejecutiva del Consejo de Políticas de Género, muy en consonancia con el trabajo, es una forma de hablar, que desempeña esta chica.

Nada que objetar al respecto. La chica puede ir a Nueva York, a Cincinatti o a Las Vegas si le da la gana. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Eso sí, siempre que lo haga a bordo de un avión de línea regular tal y como lo haría cualquiera de su homólogas europeas. Lo que es inaceptable, imperdonable, inasumible, inconcebible, incalificable, injustificable y algún que otro ‘cable’ que me queda por ahí suelto, es que lo haga en el Falcón del Ejercito del Aire que tanto le gusta utilizar al presidente Sánchez y a la vicepresidenta Díaz, que lo tomó prestado para ir al Vaticano a conocer al papa.

La utilización del Falcon conlleva unos gastos que España no puede asumir con la que está cayendo

La utilización del Falcon conlleva unos gastos que España no puede asumir con la que está cayendo. Para ir a USA a hacer el indio, la Montero podía haber cogido cualquiera de los siete vuelos comerciales que todo hijo de vecino tiene a su disposición todos los días. Estoy repasando un video donde Pablo Iglesias e Irene Montero, dan cuenta de lo que entrecomillo a continuación. Iglesias: “Un representante público tiene que dar ejemplo, no puede viajar en business cuando la gente normal viaja en metro”. Montero: “Los diputados de Podemos siempre viajamos en turista”. Eso debía ocurrirles cuando ni en sueños pensaban que podrían llegar a ocupar sendas carteras ministeriales. Además, ellos no son gente ‘normal’.

En cuanto llegaron y besaron el santo del poder, después de poner de chupa de dómine, al Gobierno de Rajoy por mucho menos, abrazaron los privilegios, la comodidad, las exclusividades y el lujo que les sigue proporcionando la silla que ocupan. Lo hicieron con el mismo fervor con que santa Inés abrazó la palma del martirio, pero con diferencias notables. Empezaron por el casoplón y desde entonces no han parado. Antes, en gananciales o puede que separación de bienes, y ahora cada uno por su cuenta y riesgo. Y eso que venían a salvar a la patria de tanto mangante como se sitúa a la derecha. Le va a resultar muy difícil justificar el garbeo.