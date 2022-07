El pasado 17 de junio fallecía el torero Andrés Vázquez. Su nombre ha pasado con letras mayúsculas a la historia de la tauromaquia. Quiero escribir sobre unos momentos vividos por mí ya inolvidables que tienen como protagonistas al maestro de Villalpando y a Agapito Modroño. Hace ya unos años y tras la publicación del libro “Memorias de un Torero”, escrito por Agapito Modroño sobre la vida de Andrés Vázquez, escribí un artículo en este periódico elogiando al personaje y al autor del libro.

Pues bien unos días después de que apareciera mi artículo en la Opinión de Zamora recibí una carta en mi domicilio firmada por Agapito Modroño y Andrés Vázquez dándome las gracias por las palabras escritas. Me puse en contacto con Agapito Modroño y a Villalpando me fui a estar con ellos y darles también las gracias por el detalle que habían tenido conmigo. La verdad es que pasé una tarde con ellos extraordinaria.

Allí me enteré de que iban a presentar el libro en las Ventas. A Madrid también fui y si en Villalpando me lo pase genial, la presentación en Las Ventas lo superó. En este libro he ido recogiendo autógrafos de toreros y personajes taurinos empezando con Andrés Vázquez y Agapito Modroño. Allí están, entre otros, las firmas de Palomo Linares, El Viti, Niño de la Capea, Julio Aparicio (padre e hijo), el ganadero Victorino Martín (padre e hijo).

He de confesar que cada vez que ojeo el libro me transmite una energía especial. Descanse en paz este gran torero. Seguro que ya en el cielo estará en animada conversación, entre otros, con Juan Belmonte, Domingo Ortega y Antonio Bienvenida.

Alfonso Pablos Flórez