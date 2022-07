Con mucha ironía

Pues no que va el Partido Popular de Zamora y encarga una encuesta para conocer la opinión de los votantes zamoranos sobre los posibles cabezas de lista para los comicios de 2023. Increíble, pero cierto. Esto denota inseguridad. No creo que sea por falta de candidatos. El PP zamorano cuenta con muchos afiliados. Lo que tiene que hacer el señor Barrios o a quien corresponda, es una renovación en profundidad para que no nos cuelen siempre a los mismos.

Lo que ha descolocado y dejado perplejo al personal es que, junto a los candidatos propuestos y que son a saber: Prada, Blanco y López de la Parte, hayan incluido a Martín Pozo que resultó arrollada literalmente por la mayoría absoluta de Izquierda Unida, lograda con muchas papeleteas de votantes del PP. Conviene echar mano a la memoria y recordar que la anterior lista encabezada por esta señora que, ni en Madrid ni aquí, provocaba que los votantes populares utilizaran el índice y el pulgar para taparse la nariz. Podría incluso dar nombres de gente muy de pro. No lo voy a hacer ni lo haré nunca. Yo sé que decir estas cosas no me genera precisamente simpatías, pero alguien tiene que decirlo, alguien tiene que refrescar la memoria al jefe para que no caiga en errores anteriores, si en verdad quiere ganar el Ayuntamiento. La cosa está muy reñida. Creo que cada quien ya tiene su candidato. Yo tengo el mío. No crea, señor Barrios, que con quitar a esta de allí y ponerla aquí, y movimientos por el estilo, tiene el camino andado. Creí que tenían más cabeza y que el sentido común imperaba. No se trata solo de un proyecto de nombres. Debería tratarse de un proyecto de modos, maneras, actitudes, aptitudes, talante y talento. Si no hay nada de eso, están llamados al fracaso. En todo caso, las urnas tienen la última palabra. Porque si en el trayecto el candidato elegido desbarra, como desbarró la anterior, el proyecto se va literalmente a tomar por el saco. Estas consultas tienen siempre un cierto tufillo a manipulación. Todo es posible conociendo ciertos percales. Sus posibles candidatos deben huir del jabón y de la miel que puede convertirse en hiel y escuchar a quienes van con la verdad por delante. No entiendo bien este movimiento. Hay que obrar con decisión y firmeza. ¡Pues claro que tienen el candidato! Y usted lo sabe, por eso me parece insultante que lo sometan a escrutinio antes de la cita electoral. Quédese con el mejor.