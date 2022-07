Carta abierta al señor Suárez-Quiñones

“ Si no hay datos no se pueden atribuir culpas”. Son palabras de Juan Carlos Suárez- Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, en respuesta a las críticas recibidas por su gestión del incendio en la Sierra de La Culebra.

Leí la declaración hace días y aún no me he recuperado del susto, todavía sigo restregándome los ojos. A decir verdad, no salgo de mi asombro. ¡ Cómo es posible negar una evidencia con tal descaro! Cuesta entenderlo, sin embargo, no sé por qué me extraño. Este personaje es el mismo que se despachó en el año 2018 con aquello de que “mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro”.

Vamos a ver, señor Juan Carlos Suárez- Quiñones: ¿ Cómo que no hay datos? ¿Es que no le parecen suficientes las 30.800 hectáreas abrasadas?...

Usted sabe, o al menos debiera saber como Consejero que es de Medio Ambiente, que el fuego no entiende de calendarios. Surge cuando le viene en gana. Dígame por qué, entonces, la sierra estaba calificada como de riesgo medio con las temperaturas que hemos tenido durante los últimos meses. ¿ Puede usted explicarlo, señor Consejero?

¿Cómo es posible que nadie en su Consejería alertara sobre los riesgos que esto suponía en un terreno con pinos que crecen apretujados en suelos con más de 40 centímetros de pinocha y pendientes tan pronunciadas que las hacen sencillamente intransitables? Dígame, señor Suárez- Quiñones, ¿tan difícil era prever que La Culebra podía arder en cualquier momento? Yo pienso que no y seguramente coincidirá usted en esto conmigo a poco informado que esté. De hecho, cualquier lugareño sabía que el incendio era una cuestión de tiempo. Lamentablemente, los hechos lo han confirmado.

El fuego se adelantó en un par de semanas al día uno de julio, justamente en una fecha en la que de acuerdo con el protocolo establecido por la Junta el operativo de incendios forestales no estaba al 100 %. ¿Qué quiere decir esto? Pues, sencillamente, que hubo que atender una catástrofe extrema con medios reducidos, tanto humanos como técnicos. ¡ Tan claro como eso!... ¿ De verdad piensa que no hay datos para atribuir culpas, señor consejero?

Decía también usted, según contaba este periódico en su edición del pasado día 22 de junio, que las llamas que asolaron la sierra estaban “ fuera de su capacidad de extinción”... ¡ Evidentemente! Los efectos de una catástrofe natural siempre ocurren al margen de los afanes del hombre, sencillamente suceden. Los de un terremoto, los de un aluvión, los de un huracán, los de un tsunami, todos. Los de un incendio fortuito, también. Pero mire usted, señor consejero, ésa no es la cuestión. De lo que se le acusa a usted es de no haber tomado las oportunas medidas de prevención siendo ésta una de sus responsabilidades.

¡Pues claro que llegó un momento en que las llamas estaban fuera de su capacidad de extinción! ¡ Faltaría más! Sin embargo, sus efectos se podrían haber reducido con medidas preventivas. Hablo de la limpieza de montes, del mantenimiento de los cortafuegos, de quemas controladas, de fajas auxiliares en pistas, de la creación de brigadas profesionales, de la presencia activa durante todo el año de agentes forestales en la sierra, de mejorar los sistemas de comunicación entre los diferentes servicios que participan en las labores de extinción, de cambiar protocolos obsoletos, de legislar nuevas leyes medioambientales, de optar por políticas de sostenibilidad. Hablo, en definitiva, de cualquier medida que ayude a convertir en auténticos bosques esa especie de polvorín forestal en el que han derivado nuestros montes.

Desgraciadamente, la tragedia no tiene vuelta atrás. Ahora lo prioritario es ayudar a los ganaderos, a los apicultores, al turismo rural, a los agricultores, a todos lo que de una u otra forma se han visto afectados por la tragedia, y, por supuesto, proceder de inmediato a la limpieza del monte y a la obligada reforestación. Y todo esto, ¡ ya! Sin demoras ni trabas...

Se lo volveré a preguntar, señor consejero. ¿De verdad piensa que no hay suficientes datos para atribuir culpas en el incendio que acaba de abrasar la Sierra de La Culebra?