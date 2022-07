Una tierra de “salidos”

Ni estudios sesudos, ni análisis de expertos, ni congresos sobre el problema, ni causas económicas, ni ausencia de servicios; no, nada de eso; las razones de nuestra galopante y dañina despoblación están muy claras: la banalización del sexo; o sea, que hacemos el amor (vulgo follar) solo para darnos el gustazo, no para tener niños. Esta es la atinada y profundísima conclusión a la que ha llegado, parece que él solito, sin ayuda de nadie, el líder regional de Vox y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo Frings. Y lo ha expuesto aquí, en Zamora, tierra donde abunda la lujuria desde antes de Viriato. La lujuria, como cualquier buen católico sabe, es uno de los siete pecados capitales, los que, a nada que nos descuidemos, nos llevarán al infierno o, como mínimo, al purgatorio, ese que se inventaron los canónigos de la catedral de París a finales del siglo XII para recaudar fondos a cambio de la salvación de las almas descarriadas.

U obliga usted a parir a las abuelas o nos quedamos como estamos, es decir despoblados y viejos. Eso sí, tendremos claro que somos bastante culpables de lo que nos pasa por no haber pensado más en la procreación y menos en darnos un gustirrinín

Las inteligentísimas reflexiones de don Juan han dejado anonadado al personal hasta el punto de que han saltado fronteras y han producido reacciones en medios de gran prestigio. Por ejemplo, en el inglés The Guardian, que refiriéndose al señor García-Gallardo Frings, se preguntaba: “¿Es famoso por decir estupideces?”. Y se respondía: “No tanto como debería serlo”. Su artículo se titulaba “El político que quiere acabar con el sexo casual”. Otros medios nacionales y extranjeros también han recogido las frases de García-Gallardo y, en general, lo han hecho desde los ángulos de la incredulidad y el humor. Es decir, se las han tomado a cachondeo, aunque con un punto de duda: un hombre que dice estas cosas ¿puede ocupar un cargo de la importancia de la Vicepresidencia de una comunidad autónoma como Castilla y León? Ande, cree usted un idioma como el castellano, acabe la Reconquista y descubra América para esto, para que su segundo alto cargo hable en Zamora, nada menos que en Zamora, de la “banalización del sexo” como origen de la despoblación. Su filosófico y lógico análisis no tiene desperdicio. Dijo:”Cuando el sexo se convierte en un fin en sí mismo y se olvida que su finalidad principal es la procreación, entonces las personas se liberan de las cadenas que llevan a la familia para dedicar su existencia a satisfacer sus deseos sexuales”. Yo no sé, ni me importa, como anda de concupiscencia don Juan, pero no tiene hijos, al menos conocidos. O sea que, de momento, ha contribuido poco a frenar la despoblación. Del dicho al hecho….

Por si todavía lo ignora, alguien debería contarle a nuestro excelentísimo vicepresidente que la gran despoblación de esta tierra comenzó a finales de los 50 y en la década de los 60 cuando la emigración masiva a Francia, a Alemania y a otros países europeos y a las regiones ricas de España, singularmente a Madrid, Cataluña y País Vasco. ¿Y quién mandaba entonces aquí, querido don Juan? Pues, su admirado y añorado Francisco Franco Bahamonde. Y entonces no abundaban entre nuestras gentes ni el desenfreno sexual ni la lascivia ni la rijosidad. Bastante tenían con ir tirando y sacar adelante a su prole, la mayoría numerosa. Según su teoría, por aquella época toda la jodienda se hacía con el único objetivo de tener críos, aunque no hubiera para darles de comer, aunque fueran años de hambre y miseria en la mayor parte de las familias.

El señor García-Gallardo Frings apunta grandes novedades en la solución del problema. La principal es apoyar la natalidad. Perfecto. El único inconveniente es que, en muchísimos pueblos de nuestra geografía, casi todas las mujeres tienen de sesenta años para arriba. Las jóvenes ya se han ido, ya se fueron hace tiempo. Y quizás tengan retoños, pero nacidos, criados y residentes en Baracaldo, Hospitalet, Alcorcón o Valencia. U obliga usted a parir a las abuelas o nos quedamos como estamos, es decir despoblados y viejos. Eso sí, tendremos claro, desde ahora hasta la eternidad, que somos bastante culpables de lo que nos pasa por no haber pensado más en la procreación y menos en darnos un gustirrinín de ciento en viento. Ya no estamos muy a tiempo, pero habrá que intentarlo, aunque solo sea para que a usted, Juan García-Gallardo, le aplaudan en Bruselas (no fue el caso) cuando diga, como afirmó el jueves, que hace falta más natalidad y preocuparse menos de las emisiones. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? A ver si ahora resulta que nos hemos despoblado por emitir mucha mierda al espacio, nosotros que de industria, contaminante o limpia, andamos como andamos, como hemos andado siempre, desde que no banalizábamos el sexo.

Aproveche estos días para leer la novela (flojita, por cierto) “Zamora y Gomorra”, de un escritor de su cuerda, Ángel Palomino. Ahí empezó todo. Desde entonces, no hemos levantado cabeza.