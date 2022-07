Infamia y cobardía

Guarido y su equipo decidieron el pasado jueves que el rechazo es la mejor respuesta que pueden dar a la propuesta de celebrar un homenaje a Miguel Ángel Blanco cuando se van a cumplir los veinticinco años de su asesinato por parte de ETA. La abstención es con frecuencia el voto de no mojarse y no tener que justificar una toma de postura sobre algún asunto concreto, el voto de la cobardía. Pero es también, a veces como en este caso, el voto de la infamia. Porque solo de incomprensible infamia puede calificarse el hecho de que el primero de los zamoranos y aquel que tiene en su cargo, aunque no en su vocación, la responsabilidad y el honor de representarnos a todos sus conciudadanos rechace con su voto que tan siquiera se debata el fondo del asunto en el Pleno municipal.

La moción fue presentada por la concejal Cruz Lucas a fin de que se incluyera en el orden del día del pleno que se celebraba el jueves y fue apoyada unánimemente por toda la oposición a partir de una iniciativa nacional de la fundación que lleva el nombre del concejal de Ermua secuestrado y asesinado de manera inmisericorde por la banda terrorista. Aquel crimen, que conmovió a España y nos unió como nunca a los españoles contra la barbarie terrorista, las justificaciones de sus cómplices y la hipocresía interesada de quienes miraban para otro lado esperando a recoger las nueces del árbol que otros agitaban, quedó para la memoria de todos los españoles de bien como una de las más horrendas infamias de las que hemos sido testigos. Cuando la ideología cierra puertas y ventanas para que la luz de la razón no entre y perturbe el pensamiento monolítico, deja de ser ideología y pasa a ser sectarismo Guarido y su equipo no se abstuvieron a la hora de votar sí o no al homenaje, que en ese caso hubiera salido adelante con el voto del resto de los partidos. Tampoco rechazaron, levantando la mano, con su mayoría de votos la inclusión del asunto en el orden del día. Cualquiera de esas dos formas de actuar hubiera sido infame pero valiente. Ellos prefirieron la infamia con cobardía. Se abstuvieron ante la propuesta de inclusión en el orden del día, sabiendo que aun no habiendo ningún voto en contra, los diez votos a favor no bastan para conformar la mayoría absoluta (trece) que se necesita para incluir cualquier punto y someterlo a debate para su aprobación o rechazo. De este modo, sin decir no expresamente, impiden que Zamora con su ayuntamiento a la cabeza homenajee a un sencillo concejal de una pequeña ciudad, hijo de padres humildes y trabajadores y cuyo único delito fue querer el bien para sus convecinos y no amedrentarse ante la banda de asesinos, sus cómplices y sus “justificadores”. Cuando la ideología cierra puertas y ventanas para que la luz de la razón no entre y perturbe el pensamiento monolítico, deja de ser ideología y pasa a ser sectarismo. Quienes manchan con sectarismo, infamia y cobardía, el lema de “la muy noble y leal ciudad de Zamora”, no son dignos de seguir representándonos. www.elespejodetinta.com