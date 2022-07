Sostenibilidad: del Alvaredo de Bogotá al de Toro

Hace años caminaba con un amigo colombiano por el barrio de la Macarena de Bogotá y, entre música de Monseiur Periné, me encontré una placa que rendía honor a un puñado de conquistadores, entre ellos, un Alvaredo, el apellido de mi abuela la de Toro. Le dije, mira este es familiar mío, y empezamos un cruce de reproches entre bromas y pellizcos sobre la conquista y sus atrocidades. Los españoles – me dijo – pudisteis estar aquí tantos años porque combinasteis la cruz y la espada. A los que no sometíais por la Fe lo hacías con el hierro. Hoy escuchando hablar de sostenibilidad me he acordado de la charla/discusión con mi amigo, de apellido Gutierrez, por cierto.

Dejemos las discusiones conquistadoras para otro rato que ahora no vienen al caso y hablemos un poco de sostenibilidad, porque con la sostenibilidad está pasando lo que pasó hace años con los conquistadores, una mezcla de cruz y espada a la que le podemos añadir una tercera razón convincente, el dinero. Estamos viviendo un auténtico torbellino regulatorio, rara es la semana que no aparece una nueva ley, normativa, reglamento, taxonomía, orden delegada, etc. La sostenibilidad es la palabra que hemos encontrado para definir los cambios de comportamiento que tenemos que manejar para evitar que el planeta colapse. Unos cambios que en algunas comunidades se harán por convicción, por creencia, porque pensamos que son el camino adecuado para garantizar que vamos a poder viviendo por aquí otro puñado de miles, millones, de años y otros que, en cambio, llegarán por la fuerza de la espada en forma de ley. Estamos viviendo un auténtico torbellino regulatorio, rara es la semana que no aparece una nueva ley, normativa, reglamento, taxonomía, orden delegada, etc., con algún aspecto que afecta a nuestro comportamiento con la vista puesta en intentar salvar el planeta. Y Europa está en la vanguardia de esto. El “Efecto Bruselas” es un término acuñado en 2012 por la profesora de Columbia Law School, Anu Bradfrod, para denominar la fuerza y capacidad que tiene la Unión Europea de crear un marco regulador común porque la importancia del mercado europeo en número de habitantes y renta le otorga el poder de fijar estándares de comportamiento a las compañías. La Unión Europea, a través de un Plan de Acción, persigue lograr una economía global más sostenible. Europa le está diciendo al mundo: “somos muchos, somos viejos, pero tenemos pasta, si quieres venir a vender aquí te tienes que someter a nuestras normas” y, como a las empresas no les sale a cuenta aplicar unos procesos y unos modelos de producción para una parte del planeta y otros para otra parte, acaban adaptando sus comportamientos a la normativa. La espada europea. Junto a la Fe y la espada, Europa también está intentando convencer al mundo con un tercer superpoder, la pasta. En marzo de 2018 la Comisión Europea, el órgano que aplica el Derecho de la Unión, supervisa su cumplimiento y ejecuta su política, presentó un Plan de Acción en Finanzas Sostenibles con un triple objetivo: Reorientar los flujos de capital hacia una economía más sostenible, integrar la sostenibilidad en la gestión de riesgos y fomentar la transparencia y el largo plazo en el sector financiero. Para lograr el triple objetivo se han desarrollado diez acciones entre las que están la elaboración de un sistema de clasificación para las actividades sostenibles, denominado Taxonomía, crear un estándar de bonos verdes de la Unión Europea y crear índices de referencia en materia de sostenibilidad. La Taxonomía es una herramienta para ayudar a los inversores a identificar y responder a las oportunidades de inversión que contribuyen a los objetivos de la política medioambiental y social. Con la Taxonomía, recientemente aprobada, la Unión Europea pretende impulsar un lenguaje común, definir qué es sostenible, entre los inversores los legisladores y las empresas para aumentar la confianza en este tipo de inversión alineados con los compromisos del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Tres superpoderes para cambiar las cosas. Tres superpoderes que esperamos que sean suficientes para “convencer” ahora que salen voces sobre la vuelta al carbón y que eso del planeta es secundario, Ucrania nos está llevando a cuestionar muchas cosas de las que ya tendremos ocasión de hablar. Entretanto, espero que dentro de otros 500 años aparezca otro Alvaredo por ahí que inspire otra discusión entre algún descendiente mío y de mi amigo bogotano; pero en esta ocasión que la discusión en vez de ser en el barrio de la Macarena sea en la plaza de san Agustín.