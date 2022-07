Elefantes negros en la Sierra de la Culebra

Desoladoras noticias me llegan de mi tierra. ¡Está ardiendo todo! — se lamentaba un vecino. Los incendios en la Sierra de la Culebra. Una de las zonas con mayor biodiversidad de la provincia se muere mientras los vecinos agonizan ante la impotencia.

No hacen falta esperar a la solución para predecir las consecuencias. Destrucción del ecosistema, de la estructura superficial del suelo, partículas de carbón y cenizas en suspensión… Todo ello con perjuicios para personas que dedicaban su vida al campo, a la ganadería, a la apicultura, a la caza…, y no hablemos del turismo.

Hogar de corzos y ciervos, jabalíes, zorros y principal refugio del lobo ibérico en la península, la Sierra de la Culebra está perdiendo su atractivo. Los animales huyen despavoridos para salvar sus vidas. Pero, ¿todos? Mucho lo dudo. El más imponente animal que alberga la región no se mueve. Es más, aumenta de tamaño y se reproduce al paso de las llamas.

Y sí, me refiero a los elefantes negros. Hago alusión a esos enormes animales que todos conocemos, que observamos en el día a día pero fingimos que no existen. Esos elefantes que nos esperan en la habitación, a los que miramos de reojo. Los que nunca aparecen en las campañas electorales. Esos animales de los que solo nos acordamos cuando las ayudas no llegan, cuando nuestro hijo abandona la provincia para buscar trabajo, cuando el médico no aparece por ningún lado o cuando no se han contratado a suficientes bomberos.

Por si todavía no está claro, estos elefantes negros tienen varios apodos. Algunos los llaman desempleo, otros educación, los que más sanidad y casi todos despoblación. Como es evidente, estos elefantes negros son metafóricos. El elefante negro es una metáfora usada en el campo de la inteligencia para referirse a los desafíos visibles para todos pero que nadie quiere enfrentar. La provincia, la región, sufren de múltiples problemas por todos conocidos, pero que, tristemente, “nadie” parece querer afrontar.

Estos incendios, al igual que los que sufrimos todos los años, no son más que un síntoma de la decadencia que asola esta región. Los elefantes negros siguen y seguirán creciendo hasta que de verdad decidan tomarse en serio. En fin, nos espera un largo invierno, y es que, como dice el refranero, los incendios se apagan en invierno. Aunque, en vez de apagar incendios, quizás sería mejor salir a la caza de elefantes negros, pero siempre con cuidado, no se nos vaya a disparar la escopeta en el pie.

Roberto Muelas Lobato