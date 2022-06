De cuando Gallardo salió del armario en Zamora y Gomorra

Fue poco antes del orgullo, en la ciudad zamorana, / donde el vicepresidente vino para dar la campanada. / Visitaba la provincia cada vez más despoblada, / para buscar soluciones a la Zamora vaciada. / Las encontró ¡vive dios! En lo que hay bajo las sayas / esas que en el mismo día y en la misa castellana / tras desfilar por las calles lucían las zamoranas. / Allí bajo los manteos y mandiles y gabachas / -que el Etnográfico expone para poder admirarlas- / el sexo se banaliza, el hipersexo amenaza / cuando es un fin en sí mismo y por eso no se usara / para procrear, su objetivo, sino pa hacer marranadas. / (Con perdón a los marranos, porque aquí no pintan nada).

Gallardo por fin descubre lo que nadie imaginaba: / si en Zamora somos menos por no procrear es la causa / ¡No como en Madrid que crean y procrean como manda / dios! Y por la “cultura de la muerte que ellos llaman”. / Acusó a las buenas gentes de esta provincia vaciada de abortar si son mujeres y a todos de la eutanasia. / Los nacidos en Zamora que desde siempre emigraban / se libraban de la culpa de su tierra vaciada.

García-Gallardo en Zamora celebró el orgullo facha / salió por fin del armario, orgulloso, a dar la cara.

La ultraderecha escondida en años de democracia, / de derechos a mujeres, transexuales y lesbianas, / a inmigrantes sin papeles que delinquen en su España, / a los independentistas que quieren abandonarla, / han salido del armario político donde estaban / para conformar gobiernos que hace nada rechazaban / en esas Autonomías que trocean la su patria. / Como ha pasado en Castilla y León, tierras vaciadas.

¡Lágrimas de cocodrilo que la derecha lloraba! Como las que en la Culebra derramaban: ¿por la caza?

“Vuelve el macho” proclamaban Abascal y sus mesnadas, / defendiendo caza y pesca y los toros en campaña, / contra los ecologistas que derechos otorgaban / a especies en extinción, nacidas para cazarlas, / o para morir en plazas después de ser toreadas. / Las mujeres, por supuesto, les seguían a la zaga.

Volvió el macho. Y la violencia de género es inventada / por un lobby feminista de mujeres malcriadas / que denuncian a los hombres diciendo que son violadas. / Y si las cifras aumentan de las que hay asesinadas / a manos de sus parejas, la violencia hay que negarla: / no es de género y mujeres, “intrafamiliar” se llama.

Ni un minuto de su tiempo para las asesinadas, / pero sí cuando una sola mujer a su esposo mata.

El machismo reprimido en tiempos de democracia / por fin llegaba al gobierno: del armario se escapaba. / La bandera de arco iris con la que se iluminaba / la fachada de las Cortes en la ciudad castellana / de Valladolid, este año Pollán prohibió proyectarla.

Para orgullo el que ellos tienen: el orgullo de los fachas.

Con orgullo subvenciones al diálogo retiraban: / sindicatos, patronales, diálogo social ¡mandangas! / El dinerito en las puestos de los que en la región mandan, / secuestrando a la derecha cobarde y mayoritaria.

Ese orgullo que ha cambiado la ley de la democracia, / la de la Memoria Histórica que aún no está desarrollada, / por un decreto que iguala dictadura y democracia. / De la “Concordia” la llaman, lo que no es más que una infamia. / Los muertos en las cunetas, como los de ahora en la valla / de Melilla que se entierran sin nombre, sin país, sin nada, / no merecen el olvido que la “Concordia” proclama. / Esos muertos sin papeles que la frontera intentaban / saltar, a quien la derecha los derechos les negaba, / pero que ahora se utilizan contra el gobierno de España.

La historia como tragedia se repetía como farsa / cuando a Zamora Gallardo de Gomorra la acusaba / cual hiciera Palomino con la ciudad novelada / donde insidia y comadreo las familias destrozaban. / Esas familias que dice ese “vice” de la nada / que protege la derecha y que los de izquierda atacan. / Familia, patria y España: las palabras que se apropian. / Familia, patria y España: palabras que nos robaban.

Como tragedia la historia se repite como farsa. / La OTAN que en su orígenes defendía las democracias / europeas del peligro si el comunismo avanzaba, / apoya en este momento guerra entre dos democracias, / imperfectas como todas mas donde el capital manda. / Guerras del capitalismo de Rusia contra el de Ucrania.

En Madrid donde la izquierda gritó contra la alianza / la OTAN celebra su cumbre y orgullosa está esta España. / Mi orgullo es el de la gente que en la calle y en las plazas, recordando viejas luchas, OTAN no, aún proclaman.