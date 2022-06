Reflexiones de un bombero forestal alistano sobre el incendio en Sierra de la Culebra

Mi nombre es Jaime y crecí entre Alcañices, San Vitero y Mahíde. No soy muy mayor pero recuerdo cuando Aliste era un vergel, había peces y cangrejos por los ríos, los cazadores podían ir a la caza menor y mayor, había biodiversidad tanto en los campos de cultivo como en las zonas de monte. ¿A qué sería debido? ¿Al Icona? ¿A los conservacionistas? Pues ni mucho menos. Era debido a los auténticos gestores del territorio, nuestros abuelos/as. Ellos quitaban vegetación de los márgenes de los ríos, sembraban cereales, todo tipo de hortalizas en los huertos circundantes a los pueblos y de todo ello se alimentaban muchos animales. También utilizaban la leña de los montes, tanto de árboles como de matorrales, con la consiguiente reducción de vegetación en el monte y por supuesto atendían a todo el ganado que había, que también ayudaba a tener menos carga de vegetación en el monte.

Por lo tanto, si cualquiera que se haya criado en una zona rural se da cuenta de cómo estaba evolucionando estas zonas rurales, sabía perfectamente que la Sierra de la Culebra se estaba convirtiendo en un polvorín que más tarde o temprano iba a arder y bastante más que en el incendio de los 90. Y no solo por el estado de los montes, si no por la falta de operatividad de un dispositivo contra incendios obsoleto que no está preparado para afrontar los retos que tenemos encima.

¿A dónde quiero llegar con todo esto?, pues no es a otra cosa que a denunciar a los máximos responsables de esta tragedia o más bien negligencia por parte de los mal llamados “gestores”, aquellos que hacen leyes para que no se pueda tocar un palo del monte, aquellos que en vez de ayudar a los ganaderos y agricultores solo le ponen trabas y a aquellos que nunca han creído en que sea necesario tener un operativo de verdad profesional y eso se consigue con estabilidad laboral lo primero y después trabajando en el monte, haciendo fajas auxiliares en pistas, áreas cortafuegos, limpieza de puntos de agua y sobre todo quemas controladas o prescritas, que es donde verdaderamente se forma un bombero forestal.

O se toman los incendios forestales en serio de una vez, señor consejero de Medio Ambiente y director del medio natural, o lo único que deberían hacer es dimitir. Y se lo dice un bombero forestal alistano que lleva años trabajando en incendios fuera de Zamora por su nula gestión del territorio y del medio ambiente. Y no es que no hayan tenido oportunidades porque puedo enumerar varios grandes incendios forestales cada verano (y sin entrar en invierno que es otra odisea cada año) en la comunidad y no habéis cambiado nada. A lo mejor la población no se acuerda pero los que trabajamos en incendios y estamos viendo cómo crecen las superficies quemadas de esos grandes incendios forestales sí nos acordamos.

Parque natural del lago de Sanabria, 2005: 8.000 hectáreas

Arenas de San Pedro, 2009: 4.000 hectáreas

Castrocontrigo,2012: 12.000 hectáreas

Encinedo, 2017: 10.000 hectáreas

Navalacruz, 2021: 21.000 hectáreas

Sierra de la Culebra, 2022: 30.000 hectáreas

¿A dónde vamos a llegar… dejaréis quemar todo el patrimonio natural de Castilla y León?

¿Seguiremos con uno de los peores operativos contra incendios, sino el peor, de España para la comunidad autónoma con mayor superficie forestal?

¿Y sobre todo, seguiréis llenándoos la boca con la España vaciada y sin hacer nada?

Yo desde aquí hago un llamamiento para que toda la sociedad zamorana y castellano leonesa que sienta esta tierra como algo suyo, haga toda la presión posible para que estos dos señores y su presidente se vayan a su casa por su demostrada incompetencia y desconocimiento del medio natural.

Jaime Fernández