Asegura el dicho popular que “la mancha de la mora con otra verde se quita”. Eso ha debido pensar Alfonso Fernández Mañueco. Solo que la mancha ocupa 30.000 hectáreas y no hay moras verdes suficientes que quiten ese manchón negro, abrasado por la ira del fuego y la irresponsabilidad de los políticos autonómicos que nos gobiernan. Empezando por Juan Carlos Suárez-Quiñones, el consejero gurú que no quiso prevenir para no tener que curar, ya que la prevención es un “despilfarro”. Y siguiendo, obviamente, por el presidente que se niega a contestar según qué preguntas que le resultan molestas.

Ni los dos gramos prometidos por Sánchez, ni los 35 kilos anunciados por Mañueco. Los podía haber invertido, como hacen países como Austria o Suiza, en limpiar el monte durante el otoño y el invierno, en atenderlo como corresponde por si la primavera llega explosiva de calor, como así ha sido. Quizá eso sea mucho pedir a quienes no dudan en cambiar de coche como de camisa, llenarse de asesores que cuestan una pasta, viajar de un lado para otro a costa del contribuyente y hacerse la foto. Invertir en la prevención es despilfarrar.

Aquí nadie se va motu proprio. Aquí se defienden como gato panza arriba. Es una cuestión de dignidad y de principios que algunos políticos no suelen entender

Pero aquí no dimite nadie. Aquí nadie se va motu proprio. Aquí se defienden como gato panza arriba. Es una cuestión de dignidad y de principios que algunos políticos no suelen entender. No les cabe en el caletre que estamos hartos de verlos pasear a bordo del coche oficial y del ‘posado’ tradicional ante cualquier desgracia o catástrofe. ¡No vengan a hacerse la foto! Vengan a sacarnos del atolladero en el que nos han metido y no vengan acompañados por la corte de aulicos amigos y consejeros que no aportan nada. Parece que no supieran andar solos por la comunidad si no llevan consigo la corte de corifeos.

No es que el Gobierno de Castilla y León haya sido artífice de una mala gestión, es que no han sabido gestionar el asunto, se han refugiado en los despachitos oficiales y ni siquiera los terceros y cuartos de abordo han salido a dar la cara. Todos missing. Como el sueldo les cae a fin de mes, que el asunto lo resuelva el tiempo. Hacía mucho que no lloraba de dolor, de pena, de indignación y de rabia como viendo las imágenes devastadoras que el fuego iba dejando. Me pilló fuera de Zamora y bien que lo he sentido. La distancia no me ha impedido sentirme cerca, muy cerca, de los vecinos afectados y pedir perdón a la madre naturaleza, una vez más ultrajada por tanto irresponsable como nos gobierna. Gracias UME, gracias bomberos, gracias a todos los efectivos que lucharon contra el fuego.