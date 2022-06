Todo bien, nada que reprocharnos

En esta semana de análisis, declaraciones, debates, acusaciones, defensa, promesas, compromisos y demás sobre la catástrofe de la sierra de la Culebra, han quedado claras varias cosas que merecen ser recalcadas y destacadas. A saber:

1.- La ausencia total de autocrítica por parte de los responsables de la Junta de Castilla y León. Oyendo al consejero de Medio Ambiente, el juez Juan Carlos Suárez-Quiñones, al presidente Alfonso Fernández Mañueco y a otros altos cargos, da la impresión de que todo lo hicieron bien, de que no tienen nada que reprocharse. La culpa fue de la mala suerte, del infortunio en forma de tormenta seca y rayos (en eso coincidimos todos). Pero ni a la tormenta ni a los rayos se le puede achacar la suciedad del monte y mucho menos (o igual) que el Operativo contra incendios estuviese al 25% porque alguien decidió que el riesgo de fuego era de grado medio. Y ahí sí cabía la reflexión, aunque fuera solo interna, de “lo podíamos haber hecho mejor, algo mejor”. Pues, no; ni un atisbo de autocrítica.

A mitad de semana, a primeras horas de la mañana, escuché en un informativo regional unas declaraciones de los señores Suárez-Quiñones y Mañueco con las que, me identifiqué a pesar de que eran un tanto neutras, sin grandes compromisos. Se referían a apoyos a los afectados, a trabajar para que no se repitieran estos hechos, etcétera, etc. Algo es algo, me dije. A los pocos segundos, me vi obligado a cambiar de opinión. El periodista que presentaba el informativo afirmó que esas declaraciones las habían realizado Suárez-Quiñones y Mañueco hace unos diez meses, es decir al acabar el pavoroso incendio de la Paramera, en Ávila, que quemó más de 22.000 hectáreas. Y tuve que preguntarme: Y desde entonces, ¿qué? Diez meses, todo igual, nada nuevo respecto al cuidado de los montes, ningún avance sustancial en el Operativo. ¿Sirvió para algo aquella terrible experiencia de Ávila? A la vista está. Solo hace falta darse una vuelta por la Culebra.

La manifestación del pasado martes en Zamora es la mejor prueba de que la gente está muy sensibilizada con este problema y de que no se va a conformar con largas cambiadas y con dejar que el tiempo borre el impacto emocional

2.- A medida que pasa el tiempo, los principales responsables del gobierno castellano-leonés más se enrocan en sus posturas. Nadie tiene razón (ni una pizca) menos ellos. Mañueco llegó a acusar al líder socialista Luis Tudanca de regodearse con la desgracia, de echar gasolina al fuego (¡menuda metáfora en las circunstancias actúales!) y de aprovechar cualquier asunto para ir contra su ejecutivo. Se ve que don Alfonso no y sigue a diario la política nacional y, por tanto, ignora la postura del PP en el Congreso, todo colaboración y respaldo a Pedro Sánchez.

Y Suárez-Quiñones lleva unos días repartiendo estopa a diestro y siniestro, sobre todo a los sindicatos y a los bomberos forestales que denuncian, como vienen haciendo desde hace años, lo mal diseñado que, a su juicio, está el Operativo y lo caduco que supone no haberlo tocado desde 1999. Además, los acusa de aprovechar la tragedia de la Culebra para poner sobre la mesa sus reivindicaciones y de crear entre la población un estado de opinión contrario a la Junta. No me diga, don Juan Carlos, que acaba de descubrir ahora este Mediterráneo, tan viejo como el mundo. Mire a ver lo que ha hecho su partido en circunstancias similares. ¿No sería más deseable para todos negociar, pactar, tratar de avanzar y no encasillarse?

3.- Son muchas las organizaciones, sectores y colectivos que están siendo muy críticos con la Junta. Ayuntamientos, vecinos, sindicatos, agentes forestales, partidos de la oposición. No se les puede desoír a todos. No puede despacharse el asunto sin escuchar algunas de las razones. Está muy bien el anuncio de destinar 35 millones a los afectados (ya veremos cómo se reparten) y de agilizar los trámites burocráticos, incluso desplazando gestiones a la zona, pero el dinero, con ser vital, no lo arregla todo, especialmente si no se atisba propósito de la enmienda, es decir rectificación. Y eso se logra hablando, negociando, con los que no piensan igual que uno. Es muy duro oírle decir a un bombero de Orense que estuvo en la Culebra que, en el gremio, se considera a Castilla y León “la oveja negra” en la lucha contra el fuego. ¿Por qué será?

4.-La manifestación del pasado martes en Zamora es la mejor prueba de que la gente está muy sensibilizada con este problema y de que no se va a conformar con largas cambiadas y con dejar que el tiempo borre el impacto emocional. Es el momento de dejar atrás banderías y diferencias partidistas para intentar trabajar juntos y canalizar en positivo lo que esa gente que se manifestó, y los demás, piden: Soluciones para la Culebra y sus habitantes. Que no vuelvan a pagar todo los de siempre.