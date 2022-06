Cuando algo nuestro se quema

El cambio climático es la crisis más importante que ha afrontado la humanidad jamás. Quiero que escuchen a los científicos. Y quiero que se unan detrás de la ciencia. Y luego quiero que actúen” (Greta Thumberg, mundialmente célebre activista medioambiental).

Me duele al contemplar cuando flora y fauna son pasto de las llamas, y me irrita el que responsables en materia contra incendios y su previsión carece de capacidad suficiente para evitarlos o que impacten lo menos posible en nuestro hábitat medioambiental. Manejan protocolos obsoletos cuando el cambio climático, otrora desconocido, es un hecho. ¿Cuántas veces escuchamos de gente del común que el tiempo ha cambiado una barbaridad? ¿Qué las fronteras de las estaciones climáticas hoy son invisibles?

Prueba de ello es que en el pasado mes de mayo hemos padecido una canícula propia de julio y agosto. Un ambiente propicio para la irrupción de incendios, intencionados o no. Las autoridades responsables de prevenirlos y combatirlos siguen ancladas en ofertar el empleo eventual, y carente de profesionalidad, cuando ya es menester un cambio de mentalidad cuando el cambio climático se está acelerando. Hace cuatro años el Consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, que aún continua en el cargo, afirmaba: “Mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro”. Si en política se priorizan inversiones, combatir la amenaza de incendios devastadores es una necesidad perentoria. No aporta criterio objetivo alguno para identificar la inversión como un despilfarro.

Mantengo muchos vínculos con la provincia de Zamora. Mi compañera no solamente es oriunda de allí, si no que se considera coresina de pura cepa, con raíces familiares que aún perduran. He recorrido caminos de la Sierra de la Culebra. Un espacio declarado por la Junta de Castilla y León, “espacio natural protegido”. Más, al parecer, poco protegido de incendios. Su flora y fauna, es todo un brindis de la Naturaleza. Una Naturaleza que se sube al “Penedo dos Tres Reinos”. Un vértice en el que confluían los antiguos reinos de Portugal, Galicia y León. Hoy confluyen los municipios de Moimenta (Portugal), Cadavos (Ourense) y Castromil (Zamora). Es un jalón en el pasado Camino del Contrabando, que, hoy, nos invita a ver un dantesco paisaje. Un lema de la manifestación en Valladolid, por la gestión en el incendio, es todo un axioma aterrador: “Hemos pasado de la España vaciada a la España calcinada”.

Algo se quema en nosotros cuando devastamos nuestra flora, que es nuestro oxígeno para poder vivir. No permitamos que la negligencia o impericia de políticos la destruya jamás. Vaya mi admiración y gratitud a esos bomberos forestales cuando se están jugando la vida para proteger la ajena. La Historia siempre nos ha enseñado que solo aparecen los actos heroicos en las derrotas y en los desastres. Y esto ha sido un desastre evitable por predecible.

Abelardo Lorenzo (Orense)