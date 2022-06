Enfermedad emergente

La que puede organizar una sola garrapata con su picadura, especialmente si está infectada por la espiroqueta Borrelia burgdorferi, bacteria causante de la enfermedad de Lyme. No tenía ni idea pero resulta que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, la incluye en su lista de vigilancia epidemiológica, al considerarla una patología emergente. Ya podemos tener cuidado con este ácaro en concreto que es vector de numerosas enfermedades infecciosas como la de Lyme y el tifus. Las garrapatas son los ácaros de mayor tamaño y los responsables de disparar un 192% los ingresos por picadura de semejante bichejo infame.

A pesar de su incidencia, la enfermedad de Lyme no es muy conocida, y eso que ha aumentado de forma considerable en España

Estas enfermedades, a las que no hay que perder de vista, están creciendo y cada vez son más comunes, lo que ha llevado a realizar un estudio para conocer su alcance en los últimos años. El resultado es revelador. En los últimos quince años el número de hospitalizaciones se ha incrementado sorprendentemente. Es cierto que se trata de una patología poco frecuente y de que no tiene carácter letal, pero hay dos cuestiones importantes a destacar: de una parte, el notable y constante ascenso producido en el número de casos y, de otra, el hecho de que, de no diagnosticarse a tiempo –cosa que ocurre con frecuencia– se corre el riesgo de cronificarse y, entonces sí, entonces causa problemas importantes a los afectados.

Y, ¿por qué aumenta y se expande a nuevas zonas geográficas?, muy sencillo, debido a los cambios climáticos y en los ecosistemas. La presencia de gran cantidad de reservorios silvestres y domésticos en España (tanto pequeños como grandes mamíferos o incluso, aves migratorias), acompañados de una climatología propicia favorece la diseminación y mantenimiento de este agente infeccioso circulando entre la fauna silvestre. La mayor presencia de animales parasitados por garrapatas debe acompañarse de la más que necesaria concienciación médica. La mayor sospecha clínica, favorece el diagnóstico de una enfermedad de difícil detección que, en muchos casos, puede ser confundida con otras patologías muy diferentes.

En algunas zonas de España como Lugo es considerada una enfermedad endémica. Detectarla a tiempo es de suma importancia para no correr el riesgo de que se cronifique. A pesar de su incidencia, la enfermedad de Lyme no es muy conocida, y eso que ha aumentado de forma considerable en España. Por si sirve de consuelo, la sufren, actores como Richard Gere y Alec Baldwin, cantantes como Thalía y Justin Bieber que se retira ahora de los escenarios tras anunciar que sufre el Síndrome de Ramsay Hunt y el ex míster España Jorge Fernández son algunos de los famosos que han reconocido padecer la enfermedad de Lyme.