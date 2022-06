Arde la Culebra

Estoy entre los términos municipales de Litos y Ferreras de Abajo, en las estribaciones de la Sierra de la Culebra, y todo es destrucción hasta donde la vista alcanza. El sol asoma a duras penas entre los ocasionales jirones de una negra humareda que quedó hace días a merced de un viento huracanado y el aire está poblado como de aullidos y lamentos de mujeres heridas o de animales apaleados. Es el infierno. Se lucha contra el fuego en todos los frentes. Sin desmayo. Cuerpo a cuerpo. Siento escalofríos y presiento un inmenso cementerio con miles de árboles calcinados.

Según parece, el desastre comenzó en la noche del pasado día 15 durante una tormenta eléctrica seca cuando varios rayos prendieron el monte bajo en Riofrío de Aliste y Ferreras de Arriba. La continuada sequía y el viento racheado hicieron el resto.

Sí, porque fue entonces cuando el fuego, que llevaba mucho tiempo aguardando, vio llegado su momento. De inmediato, trepó por los pinos más cercanos. Después comenzó a saltar con violencia de copa en copa salvando cumbres y valles y ahora el monte arde en todas las direcciones. Hacia arriba, hacia abajo, al mismo tiempo y con intensidad extrema. Nada es capaz de detener el avance de las llamas. Ni las milenarias crestas de cuarcita ni las cimas astilladas de la sierra ¡Nada! A estas horas de la tarde el monte es una inmensa tea y el cielo se ha vuelto rojo como de sangre derramada. Crujen los leñosos cuerpos de los castaños y pinos. Crepita el aire...

Son las 3 de la madrugada del 19 de junio. Trato de dar forma a este artículo y, según escucho en la radio, el panorama no puede ser más desalentador. De las aproximadamente 70.000 hectáreas con las que cuenta esta zona catalogada como Reserva de la Biosfera 25.000 ya han sido arrasadas, su fauna diezmada, una veintena de pueblos desalojados y cerca de dos mil personas obligadas a dejar sus casas. Aliste, La Carballeda y la Tierra Vieja de Tábara arden por los cuatro costados. La sierra de mi adolescencia se quema. Cuesta contener las lágrimas…

¿Demasiados pecados? Tal vez, pero aquí no hay lugar para el castigo divino. No, porque el factor humano tiene mucho que ver en la tragedia. La prevención, cuya responsabilidad según la Delegada del Gobierno en Castilla y León es de la Junta, ha vuelto a fallar. ¿ Qué más tiene que pasar para que de una vez por todas mejore sus políticas medioambientales? No lo sé, pero es difícil de entender su desidia ante tanta desolación. Además, y por si esto no bastara para apostar por medidas preventivas, los números son concluyentes.

Unos 200 militares de la UME, 120 agentes de la Guardia Civil, brigadas de extinción, bomberos, personal sanitario y voluntariado, en total unos 700 profesionales, amén de cerca de 100 vehículos y de varios helicópteros, están interviniendo en las labores de extinción. Todo esto supone unos gastos que superan con creces el costo de desbrozar el monte y de mantener a punto los cortafuegos.

¡Señores de la Junta de Castilla y León! ¿Tanto cuesta entender que el importe presupuestario destinado a la prevención de incendios es realmente una inversión?