Llamaradas y enlaces

Ante el drama y la desolación que causan las imágenes y los testimonios de los habitantes de los municipios afectados por el descomunal incendio que mantiene en vilo a la provincia faltan las palabras y a la vez sobran. Es muy difícil o casi imposible apoyar los dedos sobre el teclado y escribir con optimismo de algo que no consiga tapar el humo del terror rojo del fuego. Días habrá, no obstante, para el análisis y evaluación de los daños, muy difícilmente reparables de una catástrofe de tal magnitud. Para abordar si las políticas de prevención son adecuadas o suficientes. Para determinar si el modelo de gestión del medio ambiente o, mejor aún, del medio rural y la coexistencia entre el hombre y la naturaleza mantienen el justo equilibrio para que los pobladores sean los máximos defensores de su entorno y no que se sientan atacados por un enjambre de normas que más bien parecen dirigidas a expulsarlo del territorio que a regular el uso, disfrute y explotación de nuestros campos y montes.

Hoy tenía previsto escribir y así lo hago, de otras llamaradas. Estas positivas y esperanzadoras para la depauperada y despoblada provincia de Zamora. “Siempre la claridad viene del cielo”, nos regaló en verso nuestro poeta Claudio Rodríguez. Siempre la luz viene del pensamiento, de la ciencia, la investigación y el conocimiento. Tomar distancia y ganar perspectiva facilita encontrar la salida del laberinto. Es muy difícil o casi imposible apoyar los dedos sobre el teclado y escribir con optimismo de algo que no consiga tapar el humo del terror rojo del fuego Búsqueda de una salida a la despoblación, al envejecimiento, a la caída de la actividad económica, es lo que pretende, como el mitológico hilo de Ariadna, ser el programa de actuaciones que durante los cuatro próximos años va a desarrollar la Universidad Complutense de Madrid en la provincia de Zamora de la mano del Círculo de Autónomos y Emprendedores de Castilla y León (CyLCAE), en el que participo al frente de un magnífico equipo directivo y de gestión y con la acogida y respaldo decidido e inmediato de la Fundación Rei Afonso Henriques y la vicepresidencia segunda de la Diputación. Un proyecto que, este año en forma de experiencia piloto con 35 participantes, la mayor parte profesorado e integrantes de los vicerrectorados de Estudiantes y de Emprendimiento e Innovación, explora posibilidades de inmersión de alumnos de múltiples disciplinas universitarias en el entorno, el terreno y con los habitantes de nuestra provincia y la zona transfronteriza con Portugal. Estudiantes que aprenden a conocer y valorar esa otra España tan alejada socioeconómicamente de la capital del reino y que, realizando trabajos de investigación científica, creación artística y emprendimiento nos traen llamaradas de futuro, no con grandes proyectos sino con acciones tan de escala humana y adaptadas al entorno que son las que verdaderamente permiten la transformación de las expectativas de desarrollo humano y territorial. La iniciativa, que empezó a germinar en tertulia de noche de verano, tenderá puentes, enlaces entre la más importante universidad española y una Zamora que no se resigna estar vacía sino llena de oportunidades y de futuro para sus habitantes, por igual urbanos y rurales. Aprender de quienes estudian y de quienes saben. www.elespejodetinta.com