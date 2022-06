Próstata y lácteos

A ver si los investigadores se ponen de acuerdo y dejan de marear la perdiz. Una ya no sabe a qué atenerse ante tanta diferencia de criterios entre unos y otros. Lácteos sí, lácteos no. Agua, sí, agua, no. Fruta, sí, fruta, no. Huevos, sí, huevos, no. Lo que va bien para una cosa, va rematadamente mal para otra. No sabemos a qué atenernos. Un estudio reciente, realizado por investigadores de una Universidad estadounidense, ha encontrado que los hombres que consumen más alimentos lácteos, especialmente leche, se enfrentan a un riesgo significativamente mayor de cáncer de próstata en comparación con los que consumen menos.

Salvo en el cine, no estoy yo muy acostumbrada a ver a muchos caballeros consumir vasos de leche, ni en el desayuno. No entiendo, por lo tanto, la relación, a no ser que otras sustancias, además del calcio, desempeñen un papel importante en el riesgo que representan los productos lácteos para el cáncer de próstata. Pobres míos. Entre los iracundos ataques y permanentes arrebatos de Irene Montero contra los hombres y ahora está noticia, tienen que estar para el arrastre. Aunque servidora sea menos que nada, pienso seguir defendiendo el papel del hombre, su importancia y su necesidad. No llegaré tan lejos como la Montero que tiene un enorme altavoz, pero algo conseguiré. Lo de la próstata tiene su aquel. Una cosita de nada y la que puede llegar a armar es gorda Tener problemas de próstata debe ser algo angustioso para los hombres a sabiendas de que ese tipo de cáncer afecta a más de 1,2 millones de hombres en el mundo, siendo el tumor oncológico más frecuente. En España se diagnosticaron 33.341 nuevos casos de cáncer de próstata y 6.112 personas fallecieron por esta causa en el último año. Lo de la próstata tiene su aquel. Una cosita de nada y la que puede llegar a armar es gorda. Y, digo que es una cosita de nada porque se trata de una glándula que está ubicada por debajo de la vejiga del varón y posee el tamaño de una nuez. Solo que la susodicha, junto a los testículos y las vesículas seminales, tiene como función producir semen y más cosas. No me extraña que cualquier alteración preocupe al afectado, máxime si en sus planes entra la procreación. Se dice que una alimentación y un estilo de vida saludable puede desempeñar un papel en la enfermedad y su recurrencia. La dieta, el mantenimiento de un peso corporal óptimo y la disminución de la masa grasa pueden ser determinantes en la disminución de la mortalidad por este tumor. Y, ahora, ya sabemos que su aparición es compatible con los lácteos o eso nos dicen. No se pasen pero tampoco dejen de consumir lácteos, en niveles moderados.