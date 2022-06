Pactar con el moro

Hace algún tiempo recibimos con júbilo la llegada del gas natural a nuestros hogares, felicidad que no nos liberó del resquemor de la sospecha. Fue una temeridad entregarnos con los brazos abiertos a un tercer país, que ostenta la exclusividad del suministro.

La historia es veleidosa y siempre nos ha demostrado que los pactos, al igual que el matrimonio, no son definitivos. Todos sabemos que el del diablo es fatal para el pobre desgraciado que le vende su alma. Nosotros no pactamos con Lucifer, pero lo hicimos con un estado que al igual que a sus vecinos y hermanos, han demostrado con frecuencia su mendacidad y su ética dudosa, desde hace l392 años cuando el Profeta “subió al cielo cabalgando en un jaco blanco”. Si la diplomacia no lo soluciona, este invierno tendremos que aguzar el ingenio para calentarnos.

F. Mario Santos