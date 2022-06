Solo un orate, solo un desequilibrado, solo un fanático y demente puede hacer y decir lo que hace y dice Vladimir Putin. Hacer, yo no digo que no haga el amor con tantas amantes, es decir con tantas putinas como tiene, pero sobre todo en lugar de la paz hace la guerra que parece gustarle por encima de cualquier cosa. Su decir son constantes amenazas que pudieran tener visos de ser reales, pero que si las creemos viviremos instalados en el miedo, en el desasosiego y eso no es bueno para nuestra salud mental.

Los cercanos al presidente Putin repiten el mismo mantra una y otra vez. Odian a Occidente, fundamentalmente a los aliados de Ucrania y si por ellos fuera nos harían desaparecer del mapa. Quien se está empleando a fondo en este sentido, bailándole el agua a Putin es otro ex presidente ruso. Lo fue entre 2008 y 2012, primer ministro entre 2012 y 2020 y actualmente vicepresidente del poderoso Consejo de Seguridad ruso. No cabe duda que estoy hablando de Dmitri Medvédev. Este loco de atar, poseído por el mismísimo Lucifer y enfermo de odio ha dicho con rotundidad que somos unos “malnacidos” y “degenerados”. Y solo por el hecho de apoyar a Ucrania, a su presidente, Volodimir Zelenski al que creyeron que se merendarían en 24 horas y al pueblo ucraniano. Que Putin llame a los líderes de Occidente insensatos, está muy lejos de ser un insulto ante tanta baladronada, ante tanta amenaza, ante tanta intimidación y chantaje Solo ellos y los que son como ellos, orates de la política, apoyan las tesis de Putin y Medvedev. El resto del mundo se solidariza, empatiza y apoya a Ucrania y, obviamente, a los ucranianos. Putin no permite que haya críticos con la invasión que perpetró para demostrarse a sí mismo y al mundo, no sé si su fortaleza o su debilidad, puede que su ralea. Lo curioso de los insultos y las amenazas por parte del ex presidente ruso, es que Medvedev era considerado como un moderado. Tras el inicio de la invasión de Ucrania, se desataron en su interior las iras del Averno y pasó a ser uno de los críticos más feroces con los países occidentales y las sanciones contra Moscú. Que Putin llame a los líderes de Occidente insensatos, está muy lejos de ser un insulto ante tanta baladronada, ante tanta amenaza, ante tanta intimidación y chantaje como permanentemente hace llegar a través de los medios del régimen putiniano. No entiendo cómo pueden hacer creer a los rusos que Occidente quiere la muerte de Rusia. Pero más difícil de entender me resulta que el pueblo ruso, afortunadamente no todo, trague con semejantes ruedas de molino. A estas alturas deberían haber espabilado. El aislamiento es cada vez más notorio.