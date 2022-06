La dificultad de instalar gas natural

No aconsejaría a nadie a quien apreciara que se embarcara en el lamentable y farragoso proceso de instalar gas natural en su casa. Desde el día 19 de febrero, en que iniciamos nuestro viacrucis particular con la compañía Nedgia, hasta el día 5 de junio, seguimos sin poder habitar nuestra única vivienda por carecer de este servicio tan básico y necesario.

Los motivos de tal lentitud, son variados y diría que hasta ridículos: el tema se retrasó porque en Nedgia tenían dos correos electrónicos diferentes para la misma dirección, y según ellos, esto no lo permite su sistema. Para solucionarlo, tardaron varias semanas, y esto tras insistentes reclamaciones por parte nuestra.

Tras haber solucionado este contratiempo, surgió otro problema: Nedgia envió la solicitud de la licencia de obras rellenada incorrectamente, por lo que pasaron varias semanas más hasta que se subsanó, siempre teniendo en cuenta que Nedgia se adjudica hasta 15 días para solventar una reclamación, con lo cual se puede uno imaginar cuanto se puede llegar a retrasar el asunto.

Desde el 19 de febrero, seguimos a la espera, sin gas, y ya nos han dicho que va para largo, que desde luego no esperemos tener gas natural en este mes de junio

Una vez conseguida la licencia, se inicia la obra exterior, y al finalizar procedemos a solicitar el alta del suministro. Nos indican que debemos enviar por Internet los documentos pertinentes. Lo hacemos, y al cabo de unos días nos llaman para comunicarnos que hay un error interno en el sistema de Nedgia, y que ya nos contactarían para comunicarnos como se solucionaba. A los pocos días, nuevamente Nedgia nos manda un mensaje para que les contactemos y nos comunican que hay un segundo error interno en su sistema, por el cual se debe anular la petición de alta, y debemos esperar a que la relancen.

A día de hoy, desde el 19 de febrero, seguimos a la espera, sin gas, y ya nos han dicho que va para largo, que desde luego no esperemos tener gas natural en este mes de junio, puesto que todavía han de relanzar el alta, aceptarla, enviar al inspector a que vea la instalación y dé su visto bueno, tras lo cual, supuestamente, tendríamos nuestro ansiado y tan esperado suministro. ¿De verdad piensa Nedgia que esto es normal? ¿Tener a sus clientes meses sin suministro y sin poder habitar su vivienda habitual? Será que ellos pueden permitirse tener varias casas o vivir en un hotel, y no tener suministro de gas no les parece preocupante ni un problema imperioso, pero yo solo tengo una vivienda y lo necesito. Me parece inaceptable, y espero que este escrito sirva para que más de una persona se lo piense antes de iniciar este periplo lleno de sinsabores.

Miguel Ángel Calle