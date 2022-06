Contenedores y contenidos

Es digno de estudio -mucho más amplio que las pinceladas que caben en una columna de menos de quinientas palabras- el grado de desmantelamiento de la calidad de los servicios municipales en el que, entiendo que más por omisión o desidia que por acción consciente, está inmerso el desnortado equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad de Zamora.

En estas mismas páginas concurrían esta semana dos informaciones indicativas de la incapacidad del alcalde Guarido y su guardia de corps más cercana para gestionar con un mínimo de dignidad las necesidades de una capital de provincia que por pequeña que sea requiere trabajo, esfuerzo, dedicación y voluntad de hacer las cosas bien para que a la decadencia de su vida y actividad socioeconómica no se sume como las termitas a la madera endeble la nulidad de nuestro ejecutivo local. Se hablaba por un lado de la pérdida por abandono, parece que definitivo con este gobierno municipal, del Centro de Interpretación de las Ciudades Mediavales. Concebido como punto neurálgico para la recepción de visitantes y de partida para la visita del casco histórico, tras un breve pero necesario y estimulante recorrido teórico-práctico por la estructura y el desarrollo de los cascos históricos de las ciudades medievales y concretamente por la singularidad del de Zamora

Siete años para poner contenedores (y no de los de mejor calidad del mercado) y adjudicar el nuevo contrato nos dan buena muestra de cómo el ritmo de trabajo y acierto de nuestros munícipes es infinitamente menor que el de la caída al vacío de la ciudad

Siete años lleva de alcalde Guarido y salvo decirnos que las mariposas polinizan por si alguien quiere venir a verlas en acción, no se conoce ninguna iniciativa alguna para potenciar un sector, el turístico, que debería ser el principal generador de recursos para la economía de la capital. Así lo sería si la línea ascendente en datos de ocupación hotelera y creación de nuevas plazas no se hubiera truncado a partir de 2008 y no se mantuviera aparcada en estos siete últimos años. El del centro de interpretación es solo un aldabonazo más junto al rechazo absurdo a la potenciación conjunta de la obra de Lobo y el Castillo y a tantos otros pequeños o grandes atropellos fruto del desconocimiento, la soberbia y la desidia.

En paralelo, los medios se hacían eco del comienzo de actividad de la nueva contrata de la recogida de basuras con la llegada de los nuevos contenedores de recogida. “Por fin”, añadían algunos. Pues sí, por fin, porque hacerlo a unos meses del final de su segundo mandato como alcalde supone más demérito que mérito en alguien que ya hace 7 años, y también hace 22, estaba en el ayuntamiento. Demérito porque él mejor que nadie tenía que saber que el contrato que hasta estos días ha estado vigente provenía del año 2.000 y estaba vencido sin posibilidad de prórroga justo desde el año en que llegó a la alcaldía. Siete años para poner contenedores (y no de los de mejor calidad del mercado) y adjudicar el nuevo contrato nos dan buena muestra de cómo el ritmo de trabajo y acierto de nuestros munícipes es infinitamente menor que el de la caída al vacío de una ciudad que, sin embargo, durante algunos años demostró que podía avanzar y transformarse para generar progreso y oportunidades para sus ciudadanos.

