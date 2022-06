Adiós motor de combustión

La contaminación atmosférica provoca actualmente unas 370.000 muertes prematuras en la UE, 16.000 en España, según datos de la Comisión Europea. Sin embargo, hincarle el diente a una de las principales causas del problema, el imparable incremento del tráfico rodado en las ciudades, no parece fácil. Hasta ahora. En una sociedad en la que el coche se ha vuelto intocable, las poco electoralistas apuestas por otros medios de transporte más ecológicos o por restringir o encarecer la circulación, siguen lejos de la agenda real de los grandes ayuntamientos.

Lo que no hacen los consistorios, lo hará el Parlamento Europeo. El hemiciclo comunitario ha votado a favor de que a partir de 2035 finalice totalmente la venta de coches y camionetas con motor de combustión. El deseo de la UE es que a partir de esa fecha tope los únicos vehículos que puedan seguir circulando por las carreteras europeas, tanto los de gasolina como los de gasoil y diésel, sean de segunda mano. Por lo menos esa será la posición negociadora del Parlamento Europeo en sus convenios con las distintas capitales europeas.

Otro tanto deberían hacer con las industrias más contaminantes. No podemos vivir envueltos en humo, en malos humos, ni colocar a las grandes ciudades esa boina espesa y contaminante que los humos les encasquetan un día sí y otro también. Especialmente cuando el anticiclón persiste y la lluvia es un deseo que no se hace realidad. Por ahí van los tiros. Una vez controlada la emisión de la automoción, hay que incidir en las plantas industriales que más contaminan y que no son pocas. El lío parece estar en el capítulo dedicado a la reforma de los derechos de emisión de CO2 y la factura que deben pagar las empresas más contaminantes.

Digo yo que el Parlamento Europeo resolverá de la forma más aceptable para la salud y el bienestar de los ciudadanos europeos. Nada se puede hacer por libre en este Club que un día fue selecto. Llegar a las 0 emisiones en 2050 es un objetivo ambicioso que, de cumplierse, será altamente beneficioso para la salud. Lo malo es cuando empiezan a aparecer los díscolos, los intereses creados y esas cuestiones que dan al traste con cualquier proyecto, por bueno y recomendable que sea. Según el estudio Ciudadanía y Conciencia Medioambiental en España, publicado por el Centro de Investigaciones sociológicas en 2010, sólo el 10% de los españoles se muestra dispuesto a utilizar menos el automóvil por cuestiones medioambientales, frente al 17% de media de la UE.

Así y todo, será un alivio poder decir adiós al motor de combustión que genera tantos y tan insanos contaminantes.